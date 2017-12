Revelan por qué mataron a niña de las "calcetitas rojas"

Estado de México.- El pasado 17 de marzo fue encontrado sin vida el cuerpecito de una niña en el municipio de Nezahualcoyotl, por nueve meses nadie sabia quien era y fue llamada la niña de las "calcetitas rojas" ya que a momento de su hallazgo traía petas unas calcetas de ese color.

El caso de la niña de las "calcetitas rojas" conmociono a toda la sociedad, se hicieron marchas para pedir justicia, se hizo un retrato hablado de ella para que sus padres o algún familiar pudieran reconocerla.

Así fe encontrada la menor

IDENTIFICAN A LOS PADRES

Tras varios meses de investigación la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a la madre y padre de la menor, quienes fueron identificados como Jazmin "N" y Pablo "N".

ASESINATO DE CALCETITAS ROJAS

Las investigaciones revelaron que ambos golpearon a la menor hasta dejarla inconsciente por no avisar que quería ir al baño, al ver que su frágil y pequeño cuerpecito no respondía y que no tenía signos vitales decidieron deshacerte del cuerpo el cual lo arrojaron en el Bordo de Xochiaca.

REVELAN NOMBRE DE CALCETITAS ROJAS

Mientras tanto la menor a la cual se le apodo como la niña de las "calcetitas rojas" fue identificada como Guadalupe "N" sin embargo la menor nunca fue registrada ante el registro civil

La PGJ enterró a la menor, no quisieron dejarla en la fosa común

HALLAZGO DE LA MENOR

El cuerpo de la niña fue encontrado por vecinos de la colonia El Sol, vestía playera verde, calcetas rojas y botas, se encontraba desnuda de la cintura hacia abajo.

"En posición decúbito dorsal (boca arriba), semidesnuda, apreciando a simple vista equimosis (lesiones) en diferentes partes del cuerpo, ser de 3 a 5 años de edad aproximadamente, 95 centímetros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño oscuro lacio corto, frente mediana, labios medianos (...) siendo las causas reales de la muerte a determinar por la necropsia".

La población pidió justicia por Lupita

A un costado de su pequeño y frágil cuerpecito se encontró una cobija de algodón de colores con figuras de ositos, un par de botas negras, un overol color amarillo, un pants blanco con estrellas, una pantaleta de color blanco con encaje amarillo.

La cabecita de la niña estaba arriba de la cobija



Con información de Excelsior y Publimetro.