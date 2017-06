Revenden casas de más de 200 fraccionamientos

Querétaro, México.- En el estado ya son 260 fraccionamientos operan de manera irregular ya que han sido vendidos una serie de veces a difirentes pobladores, algunas de las vivinedas datan de más de 30 años.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible (Sedeso) del Municipio de Querétaro, asi lo informó Daniel Rodríguez Parada, que solo hay 123 fraccionamientos fueron entregados de manera regular mientras el resto no lo es como tal.

“Es algo muy preocupante, algunos llevan 30 o 40 años y el desarrollador ya no existe” y por esta razón muchos carecen de alumbrado público, agua o vialidades, ya que “las fianzas perdieron vigencia”, precisó.



Rodríguez Parada señaló que el Municipio ha revisado y analizado modificaciones a los reglamentos para que la entrega-recepción sea más ágil y más clara, sin embargo, en el proceso intervienen diferentes dependencias como la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y los desarrolladores de vivienda.

“Es un reto, por ejemplo, si alguna planta tratadora no ha sido recibida por la CEA, jurídicamente el Municipio no puede recibir, no es un tema municipal, por eso es complejo”.