Roque ha cargado por tres días una escultura de la Virgen

Ciudad de México. - Así es como Roque Natalio Genis Villa, de 22 años, llegó a la Basílica de Guadalupe a celebrar el cumpleaños de la Virgen y a darle las gracias porque en el temblor del 19 de septiembre no perdió su casita, construida de adobe y techos de lámina.

Durante el temblor del pasado 19 de septiembre, la mitad de su localidad en la sierra de Puebla resultó con afectaciones, la parroquia se colapsó y su casa, construida con adobe y techos de lámina, se ladeó.

“Hay muchas casas afectadas, bastantes. Mi casita quedó de lado, pero no le pasó nada. También por eso vengo a darle las gracias, porque tan siquiera no me quitó lo único que tengo, que es sencillo, pero es lo único y, gracias a Dios, ahí está”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.