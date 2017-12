Rosarito, el lugar donde se hundió el Titanic

Playas de Rosarito, Baja California.- Para siempre quedará en la historia de Playas de Rosarito aquella vez que actores de talla internacional y pobladores del estado participaron juntos en la producción de la película Titanic, en 1997.

Todo comenzó cuando Fox Studios decidió comprar un predio de 161 mil 874 metros cuadrados en el municipio bajacaliforniano y utilizar mano obrera mexicana para la construcción de los estudios. En total invirtió 57 millones de dólares en la adquisición del terreno en México, lo que les permitió reducir costos.

La película tuvo un presupuesto de más de 200 millones de dólares que hasta la fecha están siendo multiplicados en regalías.

Y es que Fox tenían otro plan en mente: aprovechar la hermosa vista del Pacífico que ofrecen las costas bajacalifornianas para tener una locación propia y no verse en la necesidad de rentar en otras partes del mundo.

Sin duda, Baja California se vería beneficiada en el trato con la derrama económica que las producciones cinematográficas traerían al estado, pues miles de residentes podrían participar en las filmaciones como extras, tal como lo hicieron en Titanic; e incluso muchos negocios locales obtendrían beneficios.

La promesa era de hacer de Rosarito un Hollywood Región 4 que estuviera cerca de Estados Unidos y pudiera trabajar en relativa paz.

Todo iba sobre ruedas: Rosarito vio un asombroso crecimiento económico después de la filmación de Titanic; era visitado por turistas durante las vacaciones o simplemente durante los fines de semana.

Fox Baja Studios no dejó de funcionar tras Titanic, pues ofrecían una especie de tour por los estudios a través de la atracción Foxploration; en tanto continuaba la producción de películas como 007 Tomorrow never dies, In dreams, Deep blue sea, The weight of water, Pearl Harbor y Ghos of abyss.

Sin embargo, la violencia y delincuencia comenzaron a invadir Rosarito, alejando a los turistas y la inversión extranjera.

Fox Baja Studios también se fue alejando de la promesa de éxito que había hecho, Foxploration desapareció y el famoso Museo del Titanic fue trasladado a Los Ángeles.

Un último intento de revivir fue Little boy, pero solo se quedó en un intento.

Con información de Vice