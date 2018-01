SSP despliega operativo por Reyes Magos en la CDMX

Ciudad de México.- En el marco del festejo de Día de Reyes, la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegará más de 20 mil policías en distintas plazas comerciales y romerías en esta urbe.

Con motivo del #DíaDeReyes reforzamos la vigilancia con 20 mil 614 policías, desplegados en las 16 delegaciones de la #CDMX, hasta el 6 de enero. El objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que realicen sus compras. pic.twitter.com/H1XPLZhuKY — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 3 de enero de 2018

El dispositivo de seguridad inició a las 6 horas de este miércoles, y acabará el próximo sábado 6 de enero, cuando los regalos de los Reyes Magos ya hayan llegado a los niños y niñas de la ciudad.

La dependencia realizará vigilancia con mil 614 policías, apoyados de dos mil 86 unidades, además de personal médico y de tránsito.

Continuamos con la implementación de estrategias preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios, inhibir la comisión de ilícitos, así como la recuperación de espacios, en las líneas 2, 3 y 8 del STC - Metro. pic.twitter.com/RnZzwOKvi0 — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 3 de enero de 2018

Recomendaciones. Para que los Reyes Magos no sean víctima de robo, se aconseja llevar sólo el dinero necesario para realizar sus compras, evitar llevar objetos que llamen la atención, no descuidar las carteras o bolsos, y no dejar los vehículos en la calle.

Seguimos aplicando el programa #Alcoholímetro las 24 horas, en puntos aleatorios de la capital. Si tomas, no manejes. Es por la seguridad de todos. #CDMX pic.twitter.com/b2m0ezHt5e — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 4 de enero de 2018

¡Alerta! Abra bajo suministro de agua en Ecatepec

La administración de este ayuntamiento informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará trabajos de mantenimiento en la línea 2 del Sistema Cutzamala a partir de las 20:00 horas de este miércoles, por lo que el caudal que les llega disminuirá 40 por ciento.

El organismo estima que las labores durarán 48 horas, aproximadamente, con afectaciones en la ciudad de Toluca y municipios conurbados del Valle de México.

Detalló que los trabajos programados consistirán en la sustitución de un tramo de tubería en el kilómetro 37+542 de la línea 2 del Sistema Cutzamala; la interconexión de la tercera línea con la línea 2 en el kilómetro 41+915 y la interconexión de la línea 3 a la estructura ubicada al pie de la Torre de Oscilación número 5.

Las autoridades locales pidieron a la población a tomar precauciones para almacenar agua mientras se llevan a cabo las obras en la red hidráulica.

La afectación será en, por lo menos 100 colonias de la localidad, principalmente en la Cabecera Municipal, la Sierra de Guadalupe, Xalostoc y la llamada Quinta Zona.

El Sistema de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), en coordinación con la CAEM, dotará de líquido mediante pipas a las familias afectadas, en tanto se normaliza el servicio. La ciudadanía puede comunicarse al 5779 9100 y al 01 800 201 24 89.

Desde el jueves pasado, miles de familias no tienen suministro debido a los trabajos de reparación que se efectuaron en un tramo del Macrocircuito. No obstante que las labores terminaron el sábado el servicio de agua no había sido restablecido en su totalidad en Ecatepec.