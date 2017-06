Sacrifican animales no productivos debido a sequía

Aguascalientes.- Ganaderos de la ciudad de Aguascalientes, se encuentran pasando por una crisis ante la sequía que presenta el estado.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA) Juan Pablo Franco Díaz, ha manifestados que ante la falta de agua en abrevaderos, no hay pastura para para poder alimentar a los animales otro problema que los aqueja es el precio del forraje que esta alcanzando un 100% de incremento dificultando su compra.

“Se estan deshaciendo del hato porque no tienen como alimentar al ganado”, pues derivado a las lluvias “no tenemos pasto verde y los abrevaderos ya no tiene agua, viene muy seco, siempre esperamos las cabañuelas y no han llegado, ”, así lo dijo Franco Díaz en entrevista a Página 24.