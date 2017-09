San Gregorio: el daño y el dolor por perderlo todo

San Gregorio, Xochimilco, Ciudad de México.- El centro está destruido. Más de la mitad de sus hogares están destruidos, mientras otros tantos tienen severos daños.

San Gregorio es un pueblo perteneciente a la delegación Xochimilco, donde la ayuda llega por parte de los héroes sin capa, gente que se ha sumado para apoyar a las personas que lo han perdido todo.

Para llegar a este lugar fácilmente debe caminar de 40 minutos a una hora. Si le va bien y tiene suerte, puede llegar en un «raite», pues en estos momentos el camino tiene algunos daños por el sismo que afectó gran parte de la Ciudad de México y sus alrededores.

Algo que ha llamado la atención es que los vecinos indican que la autoridad delegacional y Protección Civil no se han presentado a revisar los daños que hay, solo hay un pequeño grupo de militares que están para cuidar el orden.

Algunos habitantes no dejan sus hogares, pues indican que les pueden robar lo poco que les quedó. La iglesia de este lugar colapsó, y lo peor fue que murieron cinco personas, mismas que se dedicaban al comercio informal fuera del templo. Desde muy temprano, niños, jóvenes y adultos armados con palas, picos y herramientas iban y venían apoyando a las familias afectadas, algunos en el centro de acopio, otros preparando alimentos tanto para los afectados como para los voluntarios.

Las cadenas humanas no se hacían esperar. No importaba la hora, ellos solo querían poner su granito de arena para que los afectados tuvieran un consuelo. Este desastre ha ido sumando muchas manos no solo mexicanas, también las de otros países que se han sumado para apoyar a los afectados. A ellos nos les importaba quedar llenos de tierra y polvo, estaban contentos de poder apoyar un poco a la gente que más lo necesita.

Principalmente en motos es como llegaba la ayuda, pues muchos evitaban ingresar en sus vehículos para no estorbar en los trabajos de limpieza y rescate de algunas personas.

«Es increíble el apoyo que estamos recibiendo por parte de la sociedad civil. Vemos llegar mucha gente, todos muy animados por ayudar a mi pueblo. Tal vez no tenemos cómo pagarles lo que están haciendo por nosotros, pero de todo corazón les agradecemos lo que hacen por San Gregorio», indica Yuritzi López, habitante del poblado.

Situación

Aparte de las destrucción de algunas casas y de la iglesia, la zona de las Chinampas está muy afectada; tampoco hay agua ni luz, pero esto no le impide a los voluntarios seguir con su labor, pues ante la caída de la noche los trabajados continuaron.

Por otra parte, un grupo de médicos del Estado de México ha estado apoyando desde el centro de acopio y también ha recorrido las calles para brindar los servicios médicos que se requieran.

«Ha sido un trabajo arduo. Principalmente las personas, más que heridas físicas, necesitan apoyo psicológico, pues no asimilan lo que pasó», comparte la doctora Argelia.

Ciudadanos agradecen el apoyo de los brigadistas y grupos de voluntarios poniendo a su disposición agua embo

tellada.

Voluntarios y brigadistas trabajan rescatando personas hasta la noche con ayuda de lámparas.