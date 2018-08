Contribuyentes se hacen líos con el descarga SAT

Simplificar es sinónimo de ganar en los negocios y uno de los problemas a los que se vienen enfrentando los emprendedores conforme el SAT digitaliza la fiscalización, es la información errónea o incompleta en sus CFDI, advierte Yamilee Dávalos Rosillo, Gerente de Facturador contable en Facturador.com.

Se refiere específicamente al proceso de descargas XML que le cuesta dinero en horas hombre e información a los pequeños negocios porque no les permite llevar una correcta contabilidad electrónica “El tema ha sido que muchas veces al comprar algo y dar el correo electrónico al proveedor este lo escribe mal, no llega o llega en spam y al final no se tienen disponible para la contabilidad y para hacer deducible o acreditable ese gasto según corresponda”, explicó.

Una solución es la aplicación Descarga SAT, en el portal del SAT, que permite bajar todos esos XML que facturaron en el mes. Sin embargo, advierte que como ocurrió con los catálogos del SAT, los contribuyentes han encontrado algunos inconvenientes en este proceso, como que la información es pobre y al bajar el archivo cuesta trabajo leerlo en ese formato, y en caso de querer bajar un PDF o una representación más sencilla para leerlo, viene incompleta.

La opción que encuentra son entonces los proveedores autorizados en certificación como Facturador.com que puede conectar su plataforma con el portal del SAT, bajar los XML y acomodarlos para administrar y visualizarlos de manera más sencilla.

“Es decir los puedes filtrar por proveedor, por RFC, por fecha y así tener más control de esas facturas que si se tuvieran en una carpeta de mis documentos en la computadora”, añadió.

La otra ventaja es que al momento de subirlos a su plataforma se crea un PDF genérico, que no tienen el logo del proveedor, pero si toda la información necesaria para hacer contabilidad o para que un empresario pueda leer lo que compró, ya que trae unidad de medida, descripción, monto e IVA.

Además, cuando se hace la descarga desde el Facturador no duplican nada, las validan - lo que actualmente no se hace en 3.3- y cuida que tengan los requerimientos mínimos que pide el SAT para que la factura sea deducible o acreditable y todo a través de un solo ícono que se llama Descarga SAT.

Este proceso ahorra tiempo horas hombre y simplifica los procesos contables en pequeñas y medianas empresas ya que está diseñado para dar más herramientas de información al empresario y que sepa cómo se va posicionado, comentó la fiscalista.

El facturador, que empezó como una plataforma de emisión, ya es una herramienta para que el empresario sepa su negocio como va, y si la explota al 100 por ciento es un RP contable.

“Al final lo único que el empresario quiere saber cuánto ganó o perdió, y eso le va dar la oportunidad de tomar decisiones como qué cosas está haciendo bien y qué cosas puede mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidad y estrategias que realmente le han funcionado y que le permitan tener un crecimiento sostenido para hacer un negocio con mayor porcentaje de utilidad”, concluyó.