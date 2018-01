Se registra sismo de 3.4 en Santa Rosalía, BCS

Mulegué, Baja California Sur.- La noche del ayer miércoles 3 de enero, se registró un sismo de magnitud 3.4 en la pequeña ciudad sudcaliforniana de Santa Rosalía.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 23:09 horas y se localizó a 67 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, con profundidad de 5 kilómetros.

SISMO Magnitud 3.4 Loc. 67 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 03/01/18 23:09:35 Lat 27.68 Lon -111.71 Pf 5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 4 de enero de 2018

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni infraestructuras dañadas debido a que el sismo es de mediana magnitud.

El último sismo reportado por Sismológico Nacional en Baja California Sur fue el pasado 30 de diciembre a las 12:17 horas. Este fenómeno fue de magnitud 3.7 y se localizó a 50 kilómetros del noreste de Santa Rosalía, con una profundidad de 77 kilómetros.

SISMO Magnitud 3.7 Loc. 50 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 30/12/17 12:17:55 Lat 27.69 Lon -111.95 Pf 77 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 31 de diciembre de 2017

En Culiacán, Sinaloa

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su cuenta en Twitter informó sobre un sismo de magnitud de 4.0 que se registró la madrugada de este jueves en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:31 horas con epicentro a 59 kilómetros al este de Culiacán.

SISMO Magnitud 4.0 Loc. 59 km al ESTE de CULIACAN, SIN 04/01/18 03:31:53 Lat 24.93 Lon -106.81 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 4 de enero de 2018

También en Chiapas y Oaxaca

Una hora más tarde del ocurrido en Culiacán, se registró otro temblor de 4.1 en Salinas Cruz, Oaxaca con varias repeticiones hasta hace unos minutos.

SISMO Magnitud 4.1 Loc. 45 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 04/01/18 04:39:59 Lat 15.78 Lon -95.16 Pf 28 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 4 de enero de 2018

Hace dos horas se registro otro al sureste de Las Margaritas, Chiapas con magnitud de 4.7, el más intenso de los tres movimientos telúricos hasta el momento.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc 158 km al SURESTE de LAS MARGARITAS, CHIS 04/01/18 05:43:08 Lat 15.83 Lon -90.59 Pf 10 km pic.twitter.com/bY5LgPzWCw — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 4 de enero de 2018

¿QUÉ HACER DURANTE UN SISMO?

No corras, no grites, no empujes.

Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

No uses elevadores ni escaleras.

En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).