Se roba un bebé tras fingir embarazo para volver con su ex

Chihuahua.- El plan de Adriana para hacer que su ex novio regresara con ella parecía no tener falla: disfrutaría su embarazo, luego el pequeño nacería, ellos regresarían, posteriormente se casarían y serían felices los tres como una familia. Todo estaba pensado. Sólo había algo que no encajaba: ella no estaba embarazada, así que decidió robar un recién nacido y seguir adelante con sus “sueños”.

En seis días todo cambió. En menos de una semana arrancó a un bebé de los brazos de su verdadera madre y terminó en prisión, con una sentencia de siete años, sin derecho a pre-liberación o fianza.

En el juicio en su contra, que tan solo duró un día, se conocieron detalles del plan de Adriana, el cual puso en práctica con meses de anticipación.

Foto: cortesía de Fiscalía

Tras la ruptura amorosa, Janeth Adriana Chávez Leyva informó a sus amigos y familiares que estaba embarazada y que el padre era su ex novio. La noticia provocó alegría entre quienes la conocían, al grado que sus allegadas le organizaron su "Baby Shower”, donde recibió ropa, pañales, cobijas y un sinfín de regalos para el pequeño. A partir de ahí, la mujer comenzó a comer mayores cantidades para aparentar que el embarazo transcurría de forma normal.

El día de la fiesta, Adriana lucía un corto vestido negro con blanco y un enorme corsage azul, del lado del corazón, que la identificaba como futura mamá. Lo que sorprendió a las invitadas fue el enorme tacón que portaba, algo que las mujeres embarazas tienen prohibido.

Por meses, sus amigas cercanas la cuidaron, consintieron y hasta cumplieron algunos caprichos a la joven estudiante del Tecnológico de Chihuahua.

Foto. Pixnio

El 6 de diciembre pasado el plan siguió su marcha. En sus redes sociales Adriana publicó que estaba en El Paso, Texas, e incluso puso como “Ubicación” el Hospital Thomason, horas más tarde la familia y amigos conocieron a “Ian”, su supuesto bebé que en realidad es un pequeño que nació el pasado 15 de julio en Chihuahua. Adriana robó la foto del recién nacido en Facebook, era el hijo de una amiga de su amiga.

Ese mismo día, Adriana comenzó a deambular en hospitales para conocer a madres recién aliviadas y el 7 de diciembre encontró a Guadalupe, quien acababa de dar a luz. A la joven madre le prometió regalarle ropa, juguetes y otros enceres para el pequeño.

El día 11 quedaron de verse, y en un descuido de la madre, aprovechando que le habían dejado cargar al niño, Adriana huyó con el bebé.