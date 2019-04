Semana Santa: Jueves y Viernes Santo son feriados o no

México.- La Semana Santa ya la estamos viviendo, una época del año que para muchos son muy esperadas, ya que significa el descanso y la oportunidad de viajar en familia, sin embargo, muchos concuerdan en una duda: ¿Son feriados el Jueves y Viernes Santo?

En este año el Jueves Santo caerá el 18 de abril; asimismo el Viernes Santo el 19, y no son feriados, por lo tanto no se paga doble, sin embargo es un día no laborable, las empresas determinan si se les da el día libre o no a sus trabajadores.

Trabajadores de administración pública, las escuelas y bancos sí tendrán esos días libre, así que prevéngase para cualquier trámite que quiera realizar, sobre todo en bancos.

El día libre no significa que la empresa te deba pagar como feriado, es un pago normal, en cambio el viernes 19 de abril, conocido como “Viernes Santo” para la festividad religiosa, sí es un día feriado en otros países de Latinoamérica, pero en México no.