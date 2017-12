Será vinculado a proceso por crimen de edil en Michocán

Uruapan, Michoacán.-La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo vinculación a proceso en contra de persona relacionada en el homicidio del presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, hecho registrado el pasado 6 de octubre.



El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional formuló imputación en contra de Armando J., de 28 años de edad, quien de acuerdo a datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el día de los hechos en complicidad de otras personas atacó con un arma de fuego al agraviado.

Foto ilustrativa



Durante los trabajos de investigación se logró establecer que la víctima se encontraba a las afueras de su domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la población de Paracho, lugar a donde arribó el imputado y sus cómplices a bordo de una camioneta Pick Up color gris.



Asimismo, se acreditó que siendo aproximadamente las 9:00 horas uno de los acompañantes del ahora detenido descendió de la unidad y le disparó en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga en el vehículo.



Una vez que se realizaron las respectivas indagatorias, se determinó la posible relación de Armando J., en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.

Foto: Especial



Dicho mandamiento fue cumplimentado ayer por el personal de la Fiscalía Regional con apoyo de un intérprete purépecha, toda vez que el imputado es originario de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan.



El ahora detenido fue presentado ante el Juez de Control, que luego de valorar los datos de prueba aportados y toda vez que existen indicios que lo relacionan en el hecho resolvió vincularlo a proceso, ordenó prisión preventiva oficiosa y un plazo de investigación complementaria para lograr el pleno esclarecimiento de lo ocurrido.

Habitantes de Paracho dan ultimátum a autoridades

“Le damos cinco días al gobierno y a la procuraduría para que nos entreguen a los responsables del asesinato de nuestro alcalde"

Morelia, Michoacán.- Con música de banda y una fotografía de la víctima, que se elevó al cielo en un globo de cantoya, fue despedido el alcalde de Paracho, Stalin Sánchez González, asesinado el pasado viernes frente a su vivienda.

La plaza principal de este pueblo de la meseta purépecha, llamado la capital de la guitarra, fue el escenario en el que familiares, amigos, habitantes de la región, políticos y empresarios dieron el último adiós al presidente municipal perredista.





Sánchez Gutiérrez, de extracción perredista, tenía dos años en el cargo y aún le faltaban nueve meses para que concluyera su mandato.

Durante el acto público, entre el clamor de ¡justicia!, el secretario de Gobierno en la entidad, Adrián López Solís, mencionó que como autoridades no bajarán la guardia y redoblarán esfuerzos ante cualquier suceso que busque trastocar a la sociedad, como el homicidio del edil de Paracho.

El Gobernador @Silvano_A ha instruido a las áreas de seguridad y procuración de justicia del @GobMichoacan para que actúen de inmediato, se esclarezcan los hechos y se de con los responsables. (2/3) — Adrián López Solís (@Adrian_LopezS) 6 de octubre de 2017

“Tu lucha no ha sido ni será en vano. Por más trágicos que sean los acontecimientos. No podemos bajar la guardia, no podemos ceder los espacios públicos en manos de los criminales”, dijo López Solís.

El encargado de la política interna reiteró que el gobierno de Michoacán tiene el compromiso de hacer cumplir la ley y hacer valer la justicia ante el homicidio del edil perredista.

Ante más de una treintena de alcaldes que acudieron a despedir a Stalin Sánchez, Adrián López Solís les pidió no ceder ante presiones de agentes externos (relacionados al crimen organizado), redoblar su confianza en las instituciones y trabajar de manera coordinada por el bienestar de la población.

Sostuvo que no se debe retroceder en ningún sentido respecto a los avances no sólo en seguridad pública, sino en desarrollo económico y social.

Refrendó todo el acompañamiento y voluntad del gobierno del estado con el municipio de Paracho, asimismo expuso que las obras y acciones comprometidas con Stalin continuarán.

El secretario de Gobierno sostuvo que la ciudadanía debe confiar en que más autoridades harán prevalecer la ley y continuarán en la búsqueda de la recuperación de espacios públicos, de la sana convivencia y el desarrollo del estado.

La seguridad ya ha sido reforzada y se recaban indicios para esclarecer el homicidio del Presidente Municipal, Stalin Sánchez González. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 6 de octubre de 2017

Pidió por el descanso del presidente municipal y reconoció la labor de quien, dijo, dio tanto por su municipio “hasta su propia vida. Que en tu camino encuentres la luz amigo”, concluyó.

Condenan crimen. Entre los asistentes destacó Cemeí Verdía Zepeda, fundador de las autodefensas en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, quién condenó el asesinato de Stalin Sánchez.

Verdía Zepeda se sumó a las expresiones de los comuneros de Paracho y se dijo preocupado por la imparable ola de violencia.

Pobladores de diferentes comunidades advirtieron en grupo que “le damos cinco días al gobierno y a la procuraduría para que nos entreguen a los responsables del asesinato de nuestro alcalde o seremos nosotros quienes los busquen y no respondemos”.

Señalaron que según testigos, ya se tiene identificado al responsable intelectual del crimen del alcalde y a los sicarios que perpetraron el atentado.

“Si el pinche gobierno ya sabe quiénes son, ¿por qué no van por ellos?... ¿o quieren que nosotros hagamos su trabajo?”, sostuvo uno de los parachenses que declinó a dar su nombre por seguridad.

El gobierno de Michoacán ha detectado en la región de la meseta purépecha, donde se ubica Paracho, la presencia de presuntos narcotraficantes de dos cárteles, que se disputan el control de operaciones delictivas en la zona, por lo que se ha implementado un fuerte operativo de seguridad con la policía federal y estatal.