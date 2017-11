Serenata termina en golpiza

Reynosa, Tamaulipas.- Una mujer realizó una demanda ante las autoridades ministeriales contra su ex pareja, por delitos de lesiones y violencia familiar.

La afectada comentó que tiene más de dos años separada de Rafael Adrián (el agresor) con quien tiene un hijo de cuatro años de edad.

HECHOS

Rafael acudió al domicilio de su ex pareja Angélica "N" con una serenata como acto de reconciliación, al terminar el detalle de la música el hombre quería quedarse a dormir en la vivienda sin embargo la mujer no estuvo de acuerdo tras su negativa respuesta el hombre se puso agresivo y la agarró a golpes hasta tirarla al piso.

Tras este suceso Angelica "N" se presentó ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Violencia Familiar a denunciar a su ex pareja, quien es propietario de una taquería ubicada en la colonia Rodríguez.

Con información de El Mañana.com

Boxeador golpea a su pareja y se dice ser la víctima

Birmingham, Inglaterra.- Un terrible hecho ha causado mucho impacte en las redes sociales luego de se dieran a conocer las fotos del rostro de una mujer británica llamada Sara Wheatley, quien recibiera una brutal golpiza de parte del entonces su pareja, un boxeador de 35 años, pero eso no fue todo, sino lo que más causó indignación fue que el agresor se consideró como la víctima de la situación que dejó completamente desfigurada a la fémina.

De acuerdo con el medio infobae, un testigo de la mujer agredida declaró que, Russell Mason, la atacó de forma sorpresiva cuando esta se encontraba usando el teléfono celular en el baño de un hotel en la ciudad de Birminghan, Inglaterra después de acostar a sus dos hijas.

Según con el medio antes citado, la mujer declaró: "Cuando me desperté, me arrastró a la habitación y me siguió golpeando", además de agregar que el agresor se encontraba bebiendo vodka durante toda la tarde.

Pero eso no es todo, pues de acuerdo a infobae, el agresor Russell Mason se considera la víctima de la situación, así lo reveló Zoe Dronfield, una activista contra la violencia doméstica luego de una entrevista que le realizó. "Aseguraba ser un padre separado de sus hijos. Es importante reconocer a los abusadores en estos casos, no es raro que cambien la perspectiva y se victimicen".

Ante la tremenda golpiza, la mujer quedó prácticamente con el rostro hinchada e irreconocible y de acuerdo a la publicación, la razón por la que el sujeto golpeó a Wheatley, fue por celos.

