Shienbaum rompe reunión con damnificados del 19S

Ciudad de México.-Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México abandonaron momentáneamente una reunión con damnificados del sismo del 19 de septiembre tras discutir la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con uno de los afectados.



Este miércoles, la funcionaria se reunió con los integrantes de Damnificados Unidos y, durante el encuentro, el damnificado Israel Ballesteros le pidió ratificar de manera verbal uno de los acuerdos para dar un apoyo extraordinario a un inmueble para que los afectados de ese edificio lo pudieran escuchar de voz de la Mandataria.

Un intercambio de palabras entre Claudia Sheinbaum y uno de los damnificados del sismo del 19S, llevó a que los funcionarios abandonaran la reunión. | Especial

Lo que queremos ver con la Jefa de Gobierno es el acuerdo que tomamos con ella acerca de este edificio que va a rebasar los 65 metros cuadrados y que ella se había comprometido, entonces para que los que los vecinos puedan estar tranquilos de que ese acuerdo se va a honrar, expuso Israel Ballesteros.

El lunes se va a dar continuidad, se va a dar continuidad a partir del lunes, señaló Sheinbaum.¿Conforme al acuerdo que tenemos con usted? O sea los departamentos no se van a quedar en 65 (metros cuadrados) perdón que te enojes Claudia, pues es que si eres clara avanzamos más rápido, le respondió Ballesteros.Pues es que mi firma es mi firma, no tengo por qué repetir 18 veces lo que ya firmé, le respondió Sheinbaum tras quitarle de la mano el micrófono al Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.Yo lo he repetido durante 16 meses y dos meses con ustedes, que mal que vengas de mal humor, respondió Ballesteros.Tras el intercambio de palabras, la Jefa de Gobierno se levantó de su silla y fue seguida por sus funcionarios afuera del salón; mientras los afectados comenzaron a quejarse de la interrupción del encuentro y de que no se hubiera firmado aún la minuta.¡No es posible que se salgan así!, dijo en voz alta una de las damnificadas.El incidente fue transmitido en video a través de la cuenta de Facebook de Damnificados Unidos.Posteriormente, el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, regresó a la sala para continuar con la reunión.