Si Untima indemniza a pasajeros, no se cancela concesión

Tijuana, Baja California.- El proceso de cancelación de concesión a la empresa Untima podría ser revertido si pagan los daños a los afectados del accidente en Vía de la Juventud, dio a conocer Javier Salas Espinoza, titular de Dirección de Vialidad y Transporte.

Se presume que el conductor iba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad. Foto: Uniradio Informa

El percance ocurrió el día domingo 3 de septiembre, cuando, presuntamente por imprudencia del conductor, un taxi colectivo volcó en un desnivel, quitándole la vida a una de las pasajeras.

Una personas más resultó con lesiones tras el impacto, mientras que los otros tres tripulantes salieron ilesos.

Salas Espinoza señaló el día de ayer que se revisaría la documentación de la empresa para verificar si cumple con los requerimientos que marca la normatividad.

Además indicó que la empresa deberá cubrir los gastos funerarios y el pago de indemnización a la familia de la mujer fallecida.

La empresa deberá indemnizar a la familia de la mujer fallecida en el accidente. Foto: Uniradio Informa

Aseguró que Untima cuenta con el registro ante Dirección de Transporte y con póliza de seguro; y según informó el representante de la empresa, la comunicación con el Seguro Quálitas se hizo para que se procediera a cubrir la póliza.

"Nosotros tomamos la determinación de iniciar el procedimiento de cancelación de concesión que marca el reglamento, donde se notifica y se les da mínimo cinco días hábiles para que aporten pruebas o alegatos y comprueben que la reparación del daño e indemnización de las víctimas se está llevando a cabo", explicó.

De no contar con dichas pruebas y la indemnización, la concesión será cancelada.

El funcionario detalló que el vehículo contaba con seguro por gastos médicos de un millón 400 mil pesos, mientras quepor pérdida de vida cubre 400 mil pesos.

"En lo que es gastos médicos para el conductor, hasta 100 mil pesos por evento; y en lo que es casos de responsabilidad civil, por pasajero son cinco mil UMAS para cada uno".

ACCIDENTE DE CAMIÓN DE PERSONAL

El pasado 16 de julio, dos personas perdieron la vida cuando el conductor de un camión de pasajeros los atropelló en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, segunda sección.

Al parecer, la pesada unidad de la empresa Fetra se quedó sin frenos y avanzó en reversa por una pendiente de la avenida Del Abeto.

Foto: El sol de Tijuana

"El autotransporte de personal Fetra hoy tiene la audiencia en la tarde y van a hacer la presentación de sus pruebas, y con la intensión de que se haga la reparación e indemnización de las víctimas, y si la empresa no cumple con la aseguranza que tienen a garantizar la reparación del daño a los familiares poder nosotros en su momento cancelar la concesión y no iniciar un procedimiento para ver si le pagan o no", comentó.

Con información de Uniradio Informa