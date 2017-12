Si gana en 2018, AMLO ofrece eliminar Ley de Seguridad

Chilpancingo (El Universal).-En su segundo día de actividad proselitista por varios municipios de la Costa Chica, de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, afirmó que la Ley de Seguridad Interior, aprobada por mayoría de votos en la Cámara de diputados a nivel federal, es innecesaria, no hace falta ni es indispensable.



Pidió a los senadores y senadores, del Senado de la República, que no la aprueben, y anunció que de llegar a ser el nuevo presidente de México creará una Comisión de la Verdad para investigar a fondo la desaparición de los 43 normalistas.



En un mitin llevado a cabo en Xochistlahuaca, cabecera municipal del municipio del mismo nombre, de la Costa Chica, agregó que en caso de que la mencionada Ley de Seguridad Interior, sea aprobada en el Senado de la República, donde fue turnada por la Cámara de Diputados para su ratificación, rechazo o modificación, una vez que sea el presidente de México, de llegar a ganar las votaciones del primero de julio del 2018, buscaría la manera de eliminarla o modificarla.



Añadió: “todavía falta que se apruebe en el Senado, porque todavía hay posibilidad de mejorarla, pero de plano que no se apruebe, porque no hace falta, porque garantizar la seguridad pública, es una obligación del gobierno (federal), lo que pasa es que (Enrique) Peña Nieto, nunca ha asumido el mando, nunca se ha hecho cargo de garantizar la paz y la tranquilidad, entonces no es indispensable esa ley”.