"Si tan sólo la alarma hubiera sonado"

Ciudad de México.- "He perdido a mí esposa. Todo pasó muy rápido. ¿Por qué no sonó la alarma? Si tan solo hubiera sonado. Mi esposa murió y yo no sé qué voy a hacer", dice Carlos, mientras recibe apoyo de sus familiares, luego de que Karina, su esposa, fuera trasladada al servicio médico forense.

Foto tomada de El Universal

En la Avenida de Apaches, en la colonia San Francisco Culhuacán, CTM V, en la delegación Coyoacán, la mujer de aproximadamente 35 años falleció debido al colapso de una barda que rodeaba la zona de edificios conocida como Las Margaritas, confirmó a este diario elementos de seguridad que resguardan la zona.

Foto tomada de El Universal

De acuerdo con los vecinos, durante el sismo que se registró esta tarde en la Ciudad de México, la barda colapsó y aunque fueron a auxiliar a la mujer, ya había fallecido.

Sismo de 7.1 grados deja hasta el momento 105 muertos: Cenapred https://t.co/rIwvhmpSx4 — MT_enMEXICO (@MT_enMEXICO) 19 de septiembre de 2017

Minutos después arribó la ambulancia y elementos de Seguridad Pública acordonaron el área.

Durante más de una hora Carlos acompañó el cuerpo de su esposa. También aseguró que ha recibido el apoyo de las autoridades.

Foto tomada de El Universal

Seguridad Pública y peritos se encuentran revisando la zona.

Con información de El Universal