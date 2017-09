"Si tan sólo la alarma hubiera sonado", hombre tras sismo

Ciudad de México.- "He perdido a mí esposa. Todo pasó muy rápido. ¿Por qué no sonó la alarma? Si tan solo hubiera sonado. Mi esposa murió y yo no sé qué voy a hacer", dice Carlos, mientras recibe apoyo de sus familiares, luego de que Karina, su esposa, fuera trasladada al servicio médico forense.

Foto EFE

En la Avenida de Apaches, en la colonia San Francisco Culhuacán, CTM V, en la delegación Coyoacán, la mujer de aproximadamente 35 años falleció debido al colapso de una barda que rodeaba la zona de edificios conocida como Las Margaritas, confirmó a este diario elementos de seguridad que resguardan la zona.

Foto EFE



De acuerdo con los vecinos, durante el sismo que se registró esta tarde en la Ciudad de México, la barda colapsó y aunque fueron a auxiliar a la mujer, ya había fallecido.

Foto EFE

Minutos después arribó la ambulancia y elementos de Seguridad Pública acordonaron el área.

Durante más de una hora Carlos acompañó el cuerpo de su esposa. También aseguró que ha recibido el apoyo de las autoridades.

ÚLTIMO REPORTE

El sismo de 7.1 grados con epicentro en Morelos dejó 54 muertos en esa entidad, de acuerdo con el primer reporte que dio a conocer el gobernador Graco Ramírez.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dio a conocer una lista preliminar de las personas fallecidas por el sismo.

El municipio de Jojutla es donde se reportan el mayor número de víctimas con 12. Además e reportaron afectaciones en varios edificios del estado.

Foto EFE

De acuerdo a los primeros reportes, una parte posterior del edificio de la Torre Loteamericana, ubicada en la avenida Santos Degollado, se desplomó.

Se registran daños en edificios de la zona centro y en el edificio del Congreso del estado. Además se tuvo que desalojar el Tribunal Superior de Justicia.

En Jojutla, una parte de la presidencia Municipal se desplomó y se reportan víctimas.

El coordinador de Protección Civil del estado, Francisco Bermudez Alarcón, dijo que evalúan los daños y confirmó que el hospital de Cuautla resultó con afectaciones.

Foto AP

El secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dijo que la Autopista del Sol, a unos 20 kilómetros de Cuernavaca, resultó dañada por lo que se restringió el paso vehicular en la zona.

Por su parte, el gobernador Graco Ramírez anunció la instalación del Comité de emergencia en el C5 para evaluar la infraestructura pública, así como la situación en la que se encuentra la población, informó El Universal.