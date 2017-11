Siete sicarios son detenidos tras enfrentamiento armado

Playas de Rosarito.- Tras una persecución y balacera fueron detenidos siete sujetos en la plaza comercial Pabellón Rosarito, presuntamente sicarios de una célula delictiva al servicio de 'Los Aquiles'.

Los detenidos se enfrentaron contra personal de Sedena y la Policía Municipal. Foto: El Mexicano

El aseguramiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia que realizaban policías municipales en la colonia Mazatlán de Rosarito, alrededor de las 02:00 horas de este viernes 24 de noviembre.

Fue entonces que observaron que dos autos: un pick up gris y un sedán, al parecer en convoy, pasaron a toda velocidad por una de las vialidades, de manera que les marcaron el alto.

Sin embargo, los tripulantes de ambos vehículos, en vez de detener la marcha, aumentaron la velocidad, comenzando así una persecución.

Los agentes informaron el hecho a la central, lo que dio inicio a un operativo de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), integrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La persecución se extendió por varias calles y colonias de Rosarito, de manera que el Grupo Coordinación buscó una estrategia para detenerla, llevando a cabo un bloqueo a la altura del puente Machado por dos elementos y una patrulla.

No obstanto, los prófugos no vieron obstáculos en el bloqueo y arremetieron con el pick up y disparos en contra de los agentes. En ese momento no se registraron lesionados.

Edmundo "N" y Héctor "N" cuentan con historial delictivo. Foto: Zeta Tijuana

Finalmente, a la altura del puente Pemex, en las inmediaciones de la plaza comercial Pabellón Rosarito, los presuntos delincuentes fueron interceptados por efectivos municipales y personal de Sedena.

Al verse acorralados, los tripulantes del convoy comenzaron a disparar, agresión que fue repelida por los oficiales.

Durante el tiroteo resultaron lesionados de gravedad tres de los prófugos: Erick "N", Luis Antonio "N" y Jaime "N"; mientras que los otros dos, identificados como Edmundo "N" y Héctor "N", salieron ilesos.

Al revisar el historial delictivo de los detenidos se descubrió que dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Edmundo "N" fue detenido en 2005 por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de droga, además de contar con dos órdenes de aprehensión en el mismo año, una por homicidio calificado y otra por robo.

Por su parte, Jaime "N" ha estado en prisión en cuatro ocasiones por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército y robo con violencia.

Asimismo se aseguraron dos armas largas, una corta y el pick up.

En un operativo alterno se logró detener a dos sujetos con arma corta que viajaban en el sedán que acompañaba al pick up en el convoy.

Trascendió que los hombres capturados tras el enfrentamiento armado forman parte de una célula delictiva liderada por Leonardo "N", alias 'El Turbo', operador de los hermanos René 'La Rana' y Alfonso 'El Aquiles', quienes sirven al Cártel de Sinaloa.

'El Turbo' también operaba como sicario para lugartenientes de diversas células de los Arellano Félix durante la pugna por Baja California entre 2006 y 2010, donde se enfrentaron al Cártel de Sinaloa.

Los lesionados fueron trasladados al hospital para recibir atención médica mientras son mantenidos bajo custodia.

Con información de Zeta Tijuana