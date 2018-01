Sin funcionar, 8 de 9 centros de justicia construidos

Tuxtepec.- Ocho de los nueve centros de justicia que se construyeron en Oaxaca para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio son sólo cascarones, y el que funciona lo hace a medias, de acuerdo con el Poder Judicial del estado.

El Plan maestro de infraestructura en materia del sistema de justicia penal del estado 2014-2016 tenía como objetivo la construcción de 23 centros de justicia y su meta para 2015 era la construcción de al menos 10.

Foto: El Universal

El objetivo no se cumplió, pues a la fecha sólo se han construido nueve. Los centros se localizan en los municipios Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Juan Bautista Tuxtepec, Sola de Vega, Ixtlán de Juárez, Tanivet en Tlacolula de Matamoros, Ejutla de Crespo, Huajuapan de León, Putla Villa de Guerrero y El Espinal. Falta el proyectado para Huatulco, que no se construyó porque no se cuenta con un terreno para hacerlo.

La edificación sólo fue el primer paso. Según el presidente del Poder Judicial, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, el único centro de justicia que está operando es el de Miahuatlán, municipio de la Sierra Sur; del resto, ni siquiera hay una fecha tentativa.

Según Bolaños Cacho en los próximos meses se tiene proyectado que inicien operaciones los que se ubican en El Espinal, en el Istmo; en San Bautista Tuxtepec, en la Cuenca, y en Ejutla de Crespo, en los Valles Centrales.

Foto: El Universal

Cacho Guzmán sostiene que al inicio de su administración se recibió el proyecto de los centros de justicia con un avance en la ejecución de obra física y financiera entre 60 y 70%, por lo que se focalizaron "los recursos humanos y financieros del Poder Judicial para su conclusión".

Dicha focalización se centró en la supervisión de obra, así como en ejecutar un plan de visitas por parte de funcionarios del Poder Judicial, "acelerando con ello los procesos de revisión y pago", asegura el presidente del Poder Judicial.

De acuerdo con el juez de Control, Erastro Cruz García, el que ocho centros de justicia que ya se construyeron continúen sin ser utilizados ha impedido que avance el nuevo Sistema de Justicia Penal, pues no cuentan con salas ni espacios dignos para laborar.



"En cuestión de capacitación de personal vamos más o menos bien, pero no tenemos dónde llevar a cabo nuestras audiencias", señala.

Foto: El Universal

Inversión millonaria. En estos nueve centros de justicia se invirtieron 753 millones 264 mil 439 pesos, de los cuales 93 millones fueron aportados por la Iniciativa Mérida —tratado internacional para el combate al narcotráfico y crimen organizado— y se destinaron para equipar las salas de oralidad.

Además, el Poder Judicial se vio obligado a ejercer 2 millones 541 mil 540 pesos para cumplir con las adecuaciones solicitadas por la embajada de Estados Unidos y así estar en posibilidad de acceder a la donación de 15 millones de pesos destinados al Centro de Justicia de Miahuatlán, el único en operación y que arrancó apenas el 14 de agosto de 2017.

El Poder Judicial solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca una ampliación de presupuestos de 3.8 millones de pesos para acceder a recursos extra de la Iniciativa Mérida por un importe de 78 millones de pesos. Hasta el momento, el centro de justicia que ha recibido el mayor monto de recursos es el construido en Tanivet, en el que se han invertido 188 millones 427 mil 393 pesos; 24 millones procedieron de dicho tratado.