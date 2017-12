Sin rastro de expareja de Rosalinda, principal sospechoso

Estado de México.- El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, confirmó que la línea de investigación sobre el feminicidio de Rosalinda Esthefanie, de 29 años de edad, es sobre la ex pareja sentimental, quien pudo dar los datos del taxi para desviar la atención sobre el crimen que cometió.

“Dadas las características de la relación de Rosalinda con su ex pareja sentimental y dada la violencia que aparentemente este señor ejercía en su contra, creemos nosotros qué hay una línea de investigación muy clara en ese sentido”, refirió.

Rosalinda y su mamá

Sin embargo, la Fiscalía no descarta la indagatoria sobre el conductor del taxi en el que presumiblemente habría desaparecido el jueves 14 de diciembre Rosalinda, desde donde envió un último mensaje de su celular diciendo que el conductor no la dejaba bajar.

Afirmó que están en búsqueda de ambos, tanto de la ex pareja sentimental y padre del menor de seis meses y del conductor del taxi.

HECHOS

Rosalinda Esthefanie Morales García, de 29 años, desapareció el 14 de diciembre. El último mensaje que envió vía WhatsApp fue a una amiga, diciéndole que abordó un taxi y que el conductor le impidió descender.

Era trabajadora del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, contó su mamá Rosy “N”. La mañana del jueves su papá la fue a dejar al trabajo; ella acostumbraba entrar muy temprano y checar entrada.

Cerca del mediodía pidió permiso para salir por “un problema familiar”. Según sus compañeras de trabajo, la escucharon discutir presuntamente con el padre de su hijo vía telefónica.

Su madre se enteró sobre su desaparición a las 09:00 de la noche del jueves, cuando una compañera del trabajo de su hija fue a verla a su domicilio, para platicarle que recibió el mensaje diciendo “me levantó un taxi en Metepec y el chófer no me deja bajar”. Fue la última vez que hubo contacto con su amiga, con quien se iba a encontrar a las 07:00 de la noche, de modo que al no verla llegar acudió con sus padres.

“Nos dijo eso, de inmediato fuimos a la Fiscalía para levantar la denuncia”, dicen sus padres. La última vez que alguien la vio fue en la avenida López Portillo, esperando a su ex pareja sentimental, por tanto supone que el último en verla fue él, con quien tuvo un bebé.

Lo único que notaron en su hija fueron moretones en las manos, y que el hombre con quien no han logrado contacto vive en Querétaro. “Ella tenía cinco años trabajando en el Organismo de Agua”

Autoridades detectaron que la unidad de servicio público que abordó la joven por última vez tiene dos direcciones de registro.