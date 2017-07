Sin razón alguna, agentes del SSP someten a repartidor

Ciudad de México.- Por medio de redes se está circulando un video donde policías de la Ciudad de México detienen y someten a un conductor de UBER EATS, en la delegación Álvaro Obregón.

El conductor, identificado como Oscar, fue parado por elementos de la SSP por traer un candado que tapaba la placa, él hizo caso y acepto su falta pero pidió que un policía de tránsito fuera el que procediera en su contra.

“Claro que venga un policía de tránsito, que me haga mi infracción o que se lleve mi motocicleta, pero que sea alguien que le competa”, Comenta el conductor.

Los policías hicieron caso omiso de la petición y amenazaron con usar la fuerza.

“Ustedes no me pueden hablar del reglamento de tránsito porque no son tránsito”