Sismo. Colonia Roma, una de las más afectadas

Ciudad de México. El cielo derramó lágrimas por sus hijos caídos. Pareciera que el dios Tláloc lloraba cada una de las muertes registradas hasta ese momento, y lo hizo con firmeza y dolor. Desde temprano se veía venir la lluvia, solo era cuestión de minutos para que se presentara.

La lluvia siempre es bienvenida a lo largo del día en otras condiciones, pero, frente a la tragedia, en esta ocasión lo que menos se quería era su presencia.

De pronto, un aire helado llegó, anunciando las precipitaciones, que le darían un matiz aun más melancólico a las escenas del desastre.

Pasaban las 19:00 horas, y las primeras gotas se hicieron sentir en la zona de la Condesa, la Roma y sitios aledaños a la delegación Cuauhtémoc, zonas donde cientos de personas hacían filas interminables para brindar ayuda y retirar escombros; mientras otros más lloraban con angustiosa desesperación por los familiares o los amigos atrapados en ese infierno de concreto. Ahí empezaron a caer las primeras gotas.

Rescate

Empezó por episodios, como si la lluvia entendiera la triste situación y se rehusara a bañar con sus lágrimas a quienes sufren la pérdida y viven inmersos en la angustia de no tener noticias de sus más cercanos.

Pero la tempestad llegó: mientras unos corrían, otros permanecían firmes, dedicados a sus labores, incluso con gotas que rodaban por sus mejillas, sin saber si eran lágrimas o lluvia.

Fueron solo unos minutos de lluvia fuerte, pero por el momento que se vive y ante la presión para encontrar gente con vida, parecieron eternos.

Por momentos, los trabajos pararon. Se mojaron, sí, pero su coraje, entrega y perseverancia no decayó. Por sus pieles el agua corría, tal como si fuera sudor; la brisa continuó, ellos siguieron en lo suyo, nada los detuvo.

La lluvia en ese momento no era bienvenida, pues solo vendría a complicar los trabajos, trabajos que llevan más de 36 horas sin interrupción.

Esperanza

Y es aquí donde nacen todos aquellos héroes de carne y hueso, el héroe mexicano, ese que ha trabajado durante horas hasta perder la noción del tiempo.

No saben qué hora es, cuánto llevan ahí; comen porque les dan comida, toman agua porque su cuerpo lo pide; pero todos lo hacen como si fueran máquinas. Aquí, perder un minuto es valioso. Acá, el valor del tiempo cobra dimensiones catastróficas. No se pueden descuidar, no se pueden retrasar; el tiempo vale, aunque no es dinero ni algo material. Aquí el tiempo cuesta vidas, y todos saben que eso no puede suceder. No pueden permitir que por un error o por una distracción o cansancio una persona más muera, eso dicen, pues es imperdonable, todos lo saben.

Ellos no piden nada, lo hacen de corazón. Son del Ejército, de la Marina, la Policía de la Ciudad de México, ciudadanos de a pie que tienen un solo fin: rescatar a sus hermanos en peligro.

Aquí —dicen— no hay paga que valga, eso no importa. El orgullo, el corazón y la entrega tienen el valor y el reconocimiento de la gente. El dinero va y viene; la vida no, y lo saben muy bien.

Saqueos

En la colonia Roma se han reportado grupos de motociclistas que al ver viviendas solas entran a saquearlas. Ya se puso en marcha un operativo para evitar hurtos en casas habitación. Asimismo, muchos vecinos que no quieren entrar a sus casas por miedo a derrumbes se quedan acampando en zonas cercanas.

Sin parar

Los trabajos de rescate se mantuvieron por la noche en la colonia Roma. A altas horas de la madrugada, los cientos de brigadistas seguían trabajando, por lo que en agradecimiento y como forma de apoyo les llevaron café, tortas y pan, para lo que sería una larga jornada de trabajo.