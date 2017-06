Solicitan declarar ‘Desastre Natural por sequía’

Saltillo, Coahuila.- Por parte de campesinos de la Región Sureste del estado solicitaron a la Secretaría de Gobernación expeler la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sequía severa”, lo cual afecta a las comunidades rurales y que diezma la agricultura y el ganado.

De igual manera se solicitó la entrega de suplemento alimenticio al Gobierno del Estado, para mantener al ganado sano y evitar la muerte por falta de agua y alimento.

“La cosa está de la chingada, no hay agua ni para consumo humano… la Conaza, Sagarpa, Conagua y el Ejército ya no tienen el Plan Acuario”, aseguró José Luis López Cepeda, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila.



En algunas comunidades desde hace meses que no llueve y en otros no ha llovido desde diciembre como es en Punta de Santa Elena, San Juan del Retiro, San Francisco y San Juan de la Vaquería.

López Cepeda señalo que no es necesario que el estado completo padezca sequía, comentó, al informar que en ocasiones la Declaratoria se emite debido a que durante dos meses o hasta más, la lluvia ha sido menor al 50% a la medida histórica en algunos municipios.

“Pero aquí no han dicho nada las autoridades y eso que en algunos ejidos no hay lluvias desde diciembre pasado y la situación es desesperante… en El Mezquite no tienen agua desde hace tres meses para tomar las familias”, dijo, al referir que en varias comunidades rurales la UNTA ha comprado las bombas para equipar pozos de agua para consumo humano, ante la falta de respuesta de las autoridades.