"Solo quiero una luz, saber si mi hija está o no viva"

Jalisco.- María Fernanda Azpeita Amador esta desaparecida desde hace poco más de un año, sus familiares piden todos los días por saber algo de ella, que pasó después de aquel día que avisó en la mañana que iba para su casa después de que se supo paso la noche con su ex cuñada, ella y su ex pareja son los principales sospechosos de su desaparición.

Tras un largo año en busca de los dos sospechosos, de la difusión de su historia por redes, fue la tarde del primero de septiembre que la Fiscalía anunció la detención de Yannet “N”, la ex cuñada que se encontraba en el estado de Coahuila a donde huyó luego de ser buscada y de la que se espera hoy algún resultado favorable para encontrar a Mafer, tras la audiencia que ingresará este día.

El padre de la desaparecida desea solo que termine esta incertidumbre, que tiene a el y a su familia hundidos en una gran tristeza, espera que el juez de a conocer un dictamen que anuncie si hay alguna declaración de Yannet o si seguirán en las mismas, solo desean una luz de esperanza.

"Si realmente se descubrió algo o la Fiscalía ya tiene certeza de lo que le pasó, pues que nos lo diga, porque la comunicación no ha sido 100 por ciento positiva, saber qué pasó, por lo menos si mi hija ya no está con vida, pues saber donde está".

Se informó por parte de la Fiscalía General sobre las diligencias que se hicieron en el predio sobre Prolongación López Mateos, en Tlajomulco donde se encontraron resto óseos,donde se sospecha pudieran ser de la joven aunque aun falta analizarlos.

Estas declaraciones no resultaron del agrado del padre, ya que considera que debió reservarse esa información para no afectar a la audiencia el día de hoy, la madre prefirió no dar declaraciones al respecto, solo en la red social facebbok que se creo para la búsqueda de Mafer publico estas lineas.

Por el hallazgo de los restos la Fiscal Central, Marisela Gómez Cobos informó luego de ser trabajados los restos por peritos forenses del área de antropología, se pasaran al laboratorio de genética, proceso que tardará varios días más.



Sobre la detención de Yannet

Luego de que se emitiera la alerta de búsqueda para Yannet "N" y si hermano el pasaso viernes el Piedras Negras Cohahuila se logró su detención.

“Ella había cambiado ya su fisonomía, se encontraba ya con otra identidad, llevando de alguna manera su vida normal, sin embargo, a través de esta estrategia, de este operativo, pudimos localizarla”, dijo el fiscal.

Tan solo unas horas antes de que la Fiscalía General de Jalisco diera a conocer la captura de la mujer, en la página que se creo para ayudar a difundir su búsqueda se hacia mención al año 5 días de su desaparición y aunque las esperanzan mueren al último por encontrarla, esta detención es un gran avance en la investigación,sonde se espera tener más pistas y esclarecer que paso ese 26 de agosto de 2016 con Maria Fernanda.

María Fernanda Azpeita Amador, mejor conocida como “Mafer” por sus seres queridos, tiene 26 años, fue vista por última vez por su madre el 26 de Agosto de 2016.

El 27 de Agosto habló por la mañana con su madre,Claudia, diciéndole que ya iba a su casa a dejarle a su niña, que se quedaba bajo su ciudado mientras Mafer trabajaba. La joven comentó posteriormente a Claudia que su ex pareja, alias “Zorro”, estaba con ella, se estaba comportando muy agresivo y había quemado su ropa. Claudia no volvió a saber de su hija.

