Son arrestados 4 antorchistas por infracciones

Querétaro, México.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río detuvieron a cuatro integrantes de la organización Antorcha Campesina, durante el fin de semana pasado, debido a que dichas personas cometieron infracciones administrativas, así como al reglamento de tránsito al conducir en sentido contrario en una calle del centro, informó el secretario de gobierno, Fernando Ferrusca Ortiz.

El funcionario dijo que además de la infracción vial, las personas afiliadas a la organización habían estado pegando algunos carteles y publicidad en mobiliario que es del municipio, lo cual corresponde a una falta administrativa, por lo que rechazó que las acciones tomadas por la autoridad municipal tengan que ver con la restricción a la manifestaciones realizadas por los antorchistas.

El pasado fin de semana, integrantes de Antorcha Campesina realizaron una movilización para promover la mega manifestación que efectuarán este martes en la capital del estado, con la cual pretenden exigir el cumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno del estado. En el caso de San Juan del Río, Antorcha Campesina tiene cerca de tres años exigiendo la introducción de servicios básicos en una colonia, al oriente de la ciudad; sin embargo, el predio donde está ubicado este asentamiento irregular es propiedad del gobierno federal, por lo cual no se ha consolidado la certeza jurídica que permita a la autoridad municipal cumplir con las demandas de los antorchistas.

En ese sentido, el secretario de Gobierno de San Juan del Río subrayó que no se ha avanzado en el tema de la introducción de servicios, dado que los antorchistas no han acreditado la propiedad del terreno donde están asentados y por ello es que la petición no podrá ser cumplida.

Respecto a los hechos ocurridos el fin de semana, dijo que la detención de los manifestantes obedeció a las faltas administrativas y de tránsito en las que incurrieron, por lo cual es que horas más tarde los detenidos fueron puestos en libertad.

El funcionario insistió en que las acciones de la Policía Municipal no tienen que ver con coartar la libertad de expresión de los integrantes de la organización, sino que fue resultado de la comisión de faltas a las reglamentaciones municipales.

“Hubo una pega que se hizo de papeletas, con distinto material que es desde engrudo hasta diurex en postes, semáforos, anuncios de diversa índole y la cuestión principal fue que integrantes de esta organización iban circulando en sentido contrario en la calle Galeana, evidentemente la Secretaría de Seguridad Pública hizo valer el reglamento de tránsito”, manifestó.

El secretario de Gobierno señaló que, en lo que va de la administración, alrededor de 30 personas han sido remitidas a los juzgados cívicos por dañar el mobiliario público, principalmente personas que organizan bailes y que anuncia empleos, por lo cual afirmó que estas actividades deben de cumplir con los reglamentos municipales en los que se establece los puntos donde está prohibida.

Te puede interesar:

Con información de: El universal