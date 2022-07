"Soy un payaso, no policía", el día en que Cepillín conoció a Caro Quintero

Ricardo González, mejor conocido como el payasito Cepillín, nunca negó que llegó a conocer y ser contratado por varios jefes del narcotráfico, incluyendo Rafael Caro Quintero.

El fallecido payaso y cantante, habría conocido al famoso capo del cártel de Guadalajara, al igual que a muchos otros líderes de varios cárteles del narcotráfico.

"Para todos menos para el Chapo", respondió Cepillín en alguna ocasión que fue cuestionado por los medios de si a cuántos narcos había conocido. "Es que ellos también tienen hijos", justificó.

Al payaso Cepillín le habrían preguntado en septiembre de 2020, cómo había sido su experiencia con narcotraficantes, y si no le había dado miedo conocer a Caro Quintero:

Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público