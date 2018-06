Subastan relojes para Reconstrucción en CDMX

Agencia Reforma. CIUDAD DE MÉXICO.-Más de 370 relojes de distintas marcas, incautados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas, fueron puestos a disposición del Montepío Luz Saviñón para subastarse en beneficio de la Reconstrucción de la Ciudad de México.



La asociación con la fundación permitió darle mantenimiento a los artículos, cuyo origen y propiedades no pudo ser asegurado, presumió el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.



"Nosotros como gobierno no dejamos de buscar alternativas, maneras que nos permitan generar la mayor obtención de recursos y sensibilizar.



"Afortunadamente, primero encontramos que en la UIF se generó la posibilidad de que un artículo que en su momento no cumplía con la norma, con origen irregular o ilícito podría funcionar a un fin noble como es la Reconstrucción", explicó el funcionario.



Hacia las 12:30 horas se había subastado por lo menos 60 de los lotes a 43 compradores inscritos, de acuerdo con el director de Montepío, Roberto Kiehnle Zárate, quién aseguró que este sábado se subastarían cerca de 200 lotes.



Normalmente hacemos subastas mensuales y se retiran muy pocas prendas, nada más que por las características de este lote hay relojes que t vez no son nivel subasta sino un nivel menor, entonces por eso se están retirando más de lo normal



Kiehnle aseguró que los artículos subastados suelen venderse con un precio entre un 30 y 40 por ciento mayor al del precio de salida, que en este caso oscila entre los 100 y 28 mil pesos, de acuerdo con el catálogo.