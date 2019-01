Sujeto que mató a una gata puede ir hasta 7 años a prisión

Hermosillo, Sonora.- Una gata en estado de gestación fue asesinada de un balazo por un hombre porque lo molestaba.

De acuerdo con Minuto30 los dueños de la gata denunciaron en redes sociales y ante las autoridades el asesinato de su mascota.

La gata estaba a dos semanas de dar a luz, la justicia mexicana determinó que le harán la autopsia al animal para determinar las causas y en caso de ser un asesinato procederán a la captura del acusado.

Los dueños de la gatita de nombre "Panterita" lamenta mucho su muerte y más porque estaba embarazada.

"Nosotros sólo buscamos justicia, no es justo que por gusto alguien mate a un ser vivo, no hay justificación ante esto, no hay motivo suficiente para su actuar. "Panterita" era una gata muy tranquila que todos los vecinos querían, cualquiera les puede decir, no le hacía daño a nadie", expresó la familia.

En caso de que el sujeto resulte responsable, será sentenciado entre 3 y 7 años de prisión o una multa considerable.