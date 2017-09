Suman 47 muertos por accidentes de tránsito en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- De acuerdo con la directora de la Policía de Tránsito de Hermosillo, a diferencia del 2016, con tres casos menos este año se registraron 47 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito.

En dicho informe, Janneth Elena Pérez Morales hace incapié a la responsabilidad del ciudadano al momento de transitar ya sea en auto o caminando, debe ser siempre alerta de cualquier situación y así no querer dejar todo en manos del Departamento de Tránsito.

"Respetar los señalamientos, ya sea un auto o un semáforo. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto a las dimensiones de los daños materiales y en las lesiones en las personas en un hecho de tránsito", dijo.

Los señalamientos y reglas de tránsito son primordiales para evitar este tipo de situaciones, tales como: no exceder los límites de velocidad, no usar el teléfono mientras se conduce, utilizar el cinturón de seguridad y no conducir en estado de ebriedad.

En lo que va del mes de septiembre se registraron accidentes del 4 al 10 de este mes, donde sumaron 38 hechos de tránsito y trayendo consigo a once personas lesionadas y dos personas fallecidas.

