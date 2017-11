Tabacaleras deberán avisar en diarios los efectos de fumar

Washington.- Las principales compañías tabacaleras de EEUU comenzarán este viernes a publicar anuncios en 50 importantes periódicos para "corregir" las afirmaciones engañosas que durante años hicieron sobre los efectos de fumar, una acción que cumple con una orden judicial de 2006.

El Departamento de Justicia de EEUU informó hoy en un comunicado de la inminente avalancha de anuncios que llenará los medios de comunicación estadounidenses durante el próximo año.

El viernes, 50 de los periódicos más importantes de EEUU, incluidos The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post comenzarán a publicar a página completa anuncios que deben "clarificar" al público cuáles son los verdaderos efectos del tabaco, detalla la nota del Departamento de Justicia.

Foto: El universal

Las publicaciones en los diarios se prolongarán durante un periodo de cuatro meses.

Además, al comienzo de la semana próxima y durante un año, cadenas de televisión de todo el país emitirán esos anuncios.

Según el Departamento de Justicia, los anuncios incluirán algunas de estas frases: "fumar mata, de media, a 1.200 estadounidenses al día"; "fumar es altamente adictivo, la nicotina es la droga que causa la adicción al tabaco"; y "las tabacaleras intencionalmente diseñaron los cigarrillos con suficiente nicotina para crear y mantener esa adicción".

Foto: El Universal

El proceso se remonta a 1999, cuando el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001) acusó a las compañías tabaqueras de conspirar para engañar al público sobre los riesgos de fumar y de promover el consumo de tabaco entre adolescentes con campañas publicitarias que incluían dibujos animados.

Las acusaciones se basaron en la ley especial contra el crimen organizado y organizaciones corruptas, llamada RICO por sus siglas en inglés, y puesta en marcha inicialmente para combatir a grupos como la mafia.

Foto: El Universal

Como parte de ese proceso, en 2006, la Corte del Distrito de Columbia ordenó a las compañías Altria, su filial Philip Morris USA y R.J. Reynolds Tobacco que publicaran en los medios de comunicación de EEUU anuncios para "corregir" la percepción equivocada que el público tuvo durante años sobre el tabaco.

La orden comenzará a cumplirse el viernes, con más de diez años de retraso, debido a la gran cantidad de recursos que interpusieron las compañías tabacaleras. Con información de EFE