Tabasco: un pueblo orgulloso de su actual presidente, Andrés Manuel López Obrador

Tabasco.- "Amor con amor se paga: Nesho", es la frase que aún espera al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su tierra natal: Villa de Tepetitán, Tabasco.

A él y a todo el que llega de visita. Las letras se pueden leer en un mural hecho en honor al mandatario federal en una pared de la primera casa, justo a la entrada del poblado, que lo vio nacer, en donde de cariño le apodan Nesho, adonde, por cierto, no ha ido.

La expresión artística sobre esa pared es una composición de varias imágenes, entre ellas, desde luego, un busto de López Obrador luciendo la imponente banda presidencial, y detrás de él un águila devorando una serpiente, además de una paloma blanca en símbolo de paz y libertad.

Entre los mensajes que destacan en esa pared, justo a un lado del símbolo de paz y libertad, destaca el texto: "Me pueden decir Peje, pero nunca Lagarto", escrito sobre una especia de manuscrito, frase que el tabasqueño ha repetido una y otra vez cuando ha sido cuestionado su honestidad o la de sus cercanos.

El mural, cuya fecha de creación especifica el 1 de diciembre de 2018 y confirma como su autor a Carlos Paz, también tiene otros elementos, entre ellos un pejelagarto, pez endémico de la región utilizado por muchos para referirse así al hoy primer mandatario, además de una llamativa imagen que representa a López Obrador en su niñez, vestido con el uniforme de beisbol y a punto de batear, pues para nadie es un secreto su afición por este deporte.

Lázaro Vidal, el dueño de la casa donde está el mural, se dice orgulloso de que AMLO, su paisano, sea el presidente.

Platicó para EL DEBATE.

Cuenta Lázaro que para la creación del mural los artistas trabajaron durante toda la madrugada del pasado 1 de julio, pues querían que al final de ese día de jornada electoral López Obrador ya tuviera su lugar especial en el pueblo que lo vio nacer. Y así fue.

Dijo. Aún recuerda lo grandioso que fue esa noche del primero de julio en Tepetitán.

Desde su infancia, Lázaro tuvo oportunidad de tratar de cerca al matrimonio López Obrador, incluso afirma que los padres del presidente fueron sus padrinos de primera comunión.

Sus padres fueron mis padrinos. En ese entonces yo vivía en una casa casi enfrente de donde vivían sus abuelos. Mi papá tenía muchas relaciones con el papá de él, entonces en las pláticas su mamá me pidió para que me llevaran como ahijado

Cuenta contento, pues nunca imaginó ser el ahijado de los papás del presidente de la República.

Para Lázaro no hay ninguna duda de que sus padrinos fueron y han sido muy buenas personas: "no tengo queja de ellos", destacó.

Del aeropuerto internacional de la ciudad de Villahermosa hasta este sitio se debe abordar un camión a la cabecera municipal de Macuspana, luego una combi que vaya a San Carlos y una última camioneta que llegue a Villa Tepetitán.

El visitante, sin duda, quedará asombrado de la belleza del paisaje que se puede observar a lo largo del camino: un Tabasco verde, lleno de vegetación, lagunas y coloridos poblados, caminos de terracería y frecuentemente se ven vacas y toros pastando, al tiempo que niños pasan con sus uniformes escolares.

Luego de ver a Nesho pintado en la primera casa del pueblo, se caminan algunos metros, y sobre la calle Hidalgo se encuentra esa casona de tonos rosados que alguna vez habitaran los abuelos de Andrés Manuel.

El abandono y el tiempo son evidentes. Sus ventanas protegen el interior de la vivienda con maderas visiblemente desgastadas. Al frente y en el centro de la casa hay un busto de López Obrador, es una pieza de yeso un poco deteriorada.

El mensaje que a esta distinción le acompaña afirma que “es un homenaje en vida a un luchador incansable de los derechos de los mexicanos”, texto encabezado con la frase: “El rostro de la esperanza”.

Detrás de la casa, el río Grijalva fluye y da vida al entorno.

A unos metros de la casona vive don Chema y su esposa, matrimonio de más de 50 años. Sentados afuera de su hogar, él en camiseta blanca, ella con vestido vaporoso color azul cielo, disfrutan la sombra y la tranquilidad de la calle.

Al llegar a saludarlos solo don Chema responde las preguntas, mientras su esposa asiente con su cabeza todo lo que él dice.

No se le quitaba la idea de llegar a ser presidente, hasta que lo logró porque la gente se cansó de las otras autoridades

Afirma don Chema.

¿Cómo se vivió el triunfo aquí en su tierra?, se le pregunta, a lo que responde:

Incluso recuerda que cuando Andrés Manuel recorría las calles de Tepetitán saludaba amable, tenía buen carácter.

Al frente de la casa de los abuelos del presidente vive Carlos Mario Carrillo, de 68 años de edad, quien nunca ha dejado Tepetitán.

Comparte. Afirma que López Obrador "era bueno, jugaba bien, jugaba muy bien, por eso ahora no me extraña que salga bateando y todo en la tele, siempre practicó el beisbol, cualquier base jugaba".

Lo define incluso como un "buen compañero de juego, buen vecino y amigo, así era el [hoy] presidente", reitera don Carlos.

Luego del triunfo del tabasqueño, en el pueblo que lo vio nacer se dicen varias cosas sobre lo que viene con la cuarta transformación (4T).

Mencionó.

Hasta el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador no ha visitado su lugar natal ya con el cargo de presidente, situación que no critican sus paisanos e incluso lo justifican.

Me imagino que siendo el presidente no va a venir así de pronto, quizá va a venir, como ahorita llega a Macuspana a lo mejor se da una escapada, pero no creo