Tamaulipas no es zona de temblores

Reynosa, Tamaulipas.- En el estado de Tamaulipas no es muy común que se presenten sismos, no está cien por ciento confirmado que nunca sucederán un evento de este tipo.

Por lo tanto es necesario que la población tenga conocimiento de como se debe actuar ante la presencia de un desastre como ese.

El subdirector del Centro Regional de Protección Civil, Ricardo Uresti Marín, comentó que no se puede estar seguros de que se presente o no sismo en algún lugar del estado de Tamaulipas.

"Esperemos que no suceda, pero no queda exento Tamaulipas; se han estado dando situaciones muy leves, que esperemos que así sigan, que no nos toque nunca un evento de ese tipo", reiteró.