Tampico la ciudad que se cree protegida por alienígenas

Tampico una ciudad que forma parte del estado de Tamaulipas se crre protegida por extraterrestres debido a que no se han suscitado desastres naturales desde el año las primeras décadas de 1970.

La mayoría de los tampiqueños no duda de la existencia de seres extraterrestres que protegen a la región y a sus habitantes de la devastadora fuerza de los huracanes que por casualidad detienen su marcha de repente tras avanzar con vehemencia hacía sus costas y cambian de rumbo.

Los habitantes aseguran que han visto objetos voladores y luces sospechosas en el cielo, también dicen que a unos 40 kilómetros de la costa, existe una base alienígena submarina, donde entran y salen naves de distintas fisonomías.

Sin embargo no siempre ha sido así , en el año 1955 ocurrió un huracán de nombre "Hilda" el cual dejó inundado tres cuartas partes del territorio y al menos 20 mil familias sin hogares.

"Pienso que en esa época ni había extraterrestres, si no, no hubiera ocurrido tanto desastre" afirma sin ser broma el señor Fernando Alonso Gallardo de 68 años, un ingeniero civil, empresario, ex teniente y jubilado de la petrolera estatal Pemex.