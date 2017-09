Taquería utiliza niños héroes para publicidad en CDMX

Ciudad de México.- A través de redes sociales circuló la fotografía de un espectacular en el que una taquería hace referencia a los Niños Héroes para hacerse promoción.

"Lánzate por unos tacos", puede leerse en el anuncio, mismo en el que posan seis muchachos con uniforme de taquero.

La fotografía se difunde a un día del 13 de septiembre, día en que en México se conmemora a los Niños Héroes de Chapultepec.

En septiembre de 1846, invasores estadounidenses, luego de librar la batalla de Molino del Rey, intentaron hacerse del Castillo de Chapultepec, que era sede del Colegio Militar.

Apenas unos cientos soldados permanecían en el Castillo, al cual defendieron.

La memoria colectiva hace referencia a tres cadetes: Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, quienes, según la tradición, dieron su vida para defender el recinto.

Aunque algunos rechazan la versión oficial, se dice que Juan Escutia se envolvió en la bandera de México y se arrojó desde lo alto del Castillo, situación que aprovechó la taquería.

Cabe señalar que la conmemoración de los Niños Héroes es polémica, ya que algunas voces condenan que no se haga referencia a los otros soldados que murieron durante la batalla.

De acuerdo con el muchacho que fotografió el espectacular, éste se encuentra en Viaducto.

Con información de El Universal.

ASÍ HAN REACCIONADO EN LA CUENTA DE FACEBOOK DE LA TAQUERÍA

Muchos usuarios de Facebook les gusto la publicidad, hasta felicitaron al diseñador mientras que otros dijeron que era una ofensa.

Excelente publicidad!! felicidades al diseñador! me paro de pie!! además de que muestra a parte del equipo, hace referencia al mes y da mucho de q hablar. Comentó Elizabeth Albarrán

No me parece correcto, me parece una burla, a nuestros heroes. Comentó Marco Antonio Suarez