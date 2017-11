Tatuajes, una moda latente en Mexicali

Mexicali, Baja California.- Esta ciudad fronteriza llena de una cultura mezclada entre lo mexicano y lo "gabacho", se ha vuelto una de las zonas del país donde la moda de los tatuajes está más presente en comparación de otros estados del país.

Marcarse la piel de una forma permanente ha dejado de ser un tabú, y muchas personas han dejado de asociarlo con la delincuencia, como fue relacionado durante muchos años, aunque es un pensamiento que todavía prevalece entre muchos.

Ya sea por religión, por costumbres morales tradicionales, o por simple disgusto a ellos, muchas personas prefieren no hacerse ninguno.

Foto: esferalarevista.mx

En la ciudad de Mexicali ha crecido mucho esta moda durante los últimos años, entre los jóvenes impera la idea y el deseo de dibujarse un símbolo en su cuerpo que llevará consigo hasta la tumba.

Desde mucho tiempo atrás se dice que los tatuajes provienen de las personas encerradas en cárceles, o que los "cholos" y delincuentes eran quienes tenían estos gustos.

Foto: Crónica Z

Sin embargo, esta ciudad ha evolucionado en este aspecto, cuando miras en la calle a una persona tatuada ya no la relacionas con un delincuente.

Tatuarse la piel se ha convertido en una forma de expresión, una manera de arraigarte el símbolo de algo muy importante en tu vida, incluso por pura vanidad, pues muchos se los hacen por carácter estético, por lucir algo que está de moda.

Ya no se juzga a quien lleva marcada la piel, incluso se ha comprobado que tener tu cuerpo limpio de tinta no te hace mejor persona.

Foto: heytips.com

En Mexicali ha crecido la industria de este moda, existen una gran cantidad de establecimientos certificados en los que las personas acuden a hacerse un tatuaje con la seguridad de que no es un sitio clandestino, y que cuenta con las condiciones de salubridad necesarias para no poner en riesgo su salud.

Muy frecuentemente se llevan a cabo exposiciones de esta moda, en la que miles de mexicalenses asisten para conocer el arte expresado en la piel.

Foto: tattoo.com

Artistas, profesionistas, estudiantes, jóvenes, viejos; la moda es para todos. No dejan ni dejarán de existir las personas que prefieren no hacerse un tatuaje, y que no piensan hacerlo nunca, pero sigue aumentando la cifra de quienes se atreven y hacerlo y aman cómo luce su cuerpo.

Lo que sí, es que es una decisión muy personal y vale la pena pensarlo dos veces, ya que es algo que llevaremos por el resto de la vida, y sobre todo, informarse bien sobre el sitio al que acudiremos, ya que lo más importante es cuidar nuestra salud.

