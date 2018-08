Teme Arzobispo viajar a Tampico

Agencia Reforma. TAMPICO, Tamaulipas.-El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien fue nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis de Tampico, reconoció que hay preocupación por los viajes que tendrá que hacer por carretera entre Nuevo León y Tamaulipas.

"Ustedes ya saben lo difícil que están las carreteras para podernos desplazar con mayor libertad, voy a ver cómo le hago para estar aquí presente. Por lo pronto hoy (ayer) me tuve que venir en avión (desde la Ciudad de México)", declaró en entrevista realizada tras concluir una misa de presentación en la Catedral de Tampico.

No me he preguntado todavía qué voy hacer (para trasladarse). El padre que me acompaña se vino por tierra