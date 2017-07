Temen por sus vidas los agredidos por taxistas amarillos

Tijuana, Baja California.- Después del ataque que recibieron por parte de taxistas amarillos el pasado sábado en la madrugada, los lesionados temen por su seguridad y la de sus familias.

Érik Ibarra, una de las víctimas, asegura que la agresión se dio porque él y sus amigos rechazaron transportarse a sus hogares en los taxis amarillos, pues preferían el servicio de Uber.

"Estoy consternado por la integridad de mi familia y por la mía. Cualquier cosa que me llegase a suceder tanto a mí como a mi familia, yo culparía a los taxistas amarillos. Eso sí me preocupa", expresó Érik Ibarra.

El agredido se mestró consternado porque no estaba en igualdad de circunstancias en la situación, ya que fue sometido desde el principio y portaba una férula.

Ibarra permanecerá en el hospital por lo menos hasta el próximo viernes; sin embargo él pretende regresar a Estados Unidos, de donde es residente, lo más pronto posible.

"Esta vez me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Para mi mala suerte nos tocó a nosotros esta vez, pero todo mundo sabemos que no soy el primer agredido por los taxis amarillos, pero se me hace que esta vez se les pasó la mano", comentó.