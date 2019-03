Tepito, el barrio bravo donde se vive con intensidad porque la muerte ronda a cada momento

CDMX.- Tepito es un barrio bravo, cuyo nombre en México provoca que las personas inmediatamente piensen en delincuencia y narcotráfico, en este lugar se vive cada día con intensidad, ya que la muerte ronda a cada momento.

Las calles del barrio tienen de día y noche más vida que cualquier otro lugar de la Ciudad de México con la muerte como una realidad cotidiana por las rivalidades de los grupos que controlan el narcotráfico y todo tipo de negocios.

Dice el lema del barrio y así se comportan sus habitantes a los que nadie ha regalado nada.

Desde niños se buscan la vida y aquí se crece a chingarazos, entre tianguis abarrotados y operativos policiales.

La guerra desatada entre La Unión y la Fuerza Antiunión y otras bandas de delincuentes tiene como escenario las calles de Tepito y otras avenidas del centro histórico.

Las extorsiones, secuestros exprés y pago de rentas de protección están a la orden del día. Y sus principales víctimas son los pequeños comerciantes tepiteños que alzan su voz ante la inhibición del Gobierno y la policía.

El narcomenudeo abunda y las balaceras son habituales, como también es usual que nunca se detiene a ningún culpable.

En estas circunstancias, Tepito sobrevive obedeciendo sus propias leyes y sorteando la vida como se esquiva una bala.

Según Alfonso Hernández, cronista oficial de Tepito y presidente de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México.

Explica a Efe Alfonso Hernández.

Nacido, criado y residente de Tepito, el barrio mas bravo de la Ciudad de México, Alfonso Hernández es desde hace décadas el cronista oficial de uno de los barrios mexicanos más estigmatizados.

Con aires de bibliotecario, Alfonso, a sus más de 70 años, defiende el barrio sin enarbolar banderas políticas, siempre a través de la arquitectura amable, asociaciones ciudadanas, culturales, de comerciantes y académicas.

Alfonso es también maestro de albures y profesor de la diplomatura de albures, además de conductor del Tepitour, recorrido por las entrañas de este barrio de tan mala fama y precursor de una economía informal que derrocha imaginación.

La palabra Tepito en México, igual que la palabra México en el extranjero, es sinónimo de violencia, resistencia. No digo que nosotros no hayamos contribuido a crear esa imagen de barrio cabrón pero en una ciudad tan caótica un barrio sin sombra no infunde respeto