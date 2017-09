Teresa Helbig se la juega una vez más, ¡Y gana!

Madrid, España.- Una vez más, Teresa Helbig apostó por el lujo, y se la jugó al exceso y la ostentación en una colección en la que se ve impresa la costura, el buen trabajo y la dedicación, un as que siempre atesora esta catalana que reparte el juego con una "estética provocadora".

Foto: EFE

"Esta colección es el no va más, la exageración imposible", ha dicho hoy a EFE Teresa Helbig, quien ha subido a la pasarela una colección corta pero intensa, muy ambiciosa titulada "Rien ne va plus" (No va más). De acuerdo a información de EFE.

Foto: EFE