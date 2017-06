Terror. Familia vive momentos paranormales por tres años

Progreso, Yucatán.- En una casa de Progreso, Yucatán ocurrieron todo tipo de situaciones paranormales en los últimos años, varios de los integrantes de la familia, aseguran que se pudieron haber evitado de no ser por el escepticismo de uno de ellos.

Todo comenzó precisamente el 6 de enero del año 2013; la familia estaba (integrada por el papá, la mamá, dos hijos de 21 y 16 años y dos hijas de 14 y 11 años) preparándose para partir y comer la tradicional rosca de reyes cuando de pronto escucharon un ruido fuerte que provenía de la cocina:

“Estábamos todos en la sala y de pronto escuchamos como si hubieran aventado al piso varias ollas, se escuchó mucho estruendo, todos lo escuchamos y cuando fuimos nos dimos cuenta que se habían abierto tres puertas de la alacena y se habían caído ocho trastes, nos dio mucho impacto porque no tenemos gatos ni mascotas y no había forma lógica para que se cayeran”.

“Todos nos asustamos y mi papá nos trató de tranquilizar diciendo que no pasaba nada, pero nada que ver era obvio que no había explicación lógica a eso; a la mañana siguiente vimos un puñado de tierra en forma de cruz y un listón rojo en la puerta de la casa, todos nos asustamos y mi papá nos dijo que no pasaba nada, sacó una escoba y lo barrió”.

“Le dijimos que a lo mejor era un embrujo y que no debía tocarlo, que en todo caso le tirara agua bendita pero nos dijo que estábamos locos que eso no existía y que como íbamos a misa con cierta irregularidad ya con eso estábamos protegidos”.

“Para nuestra mala suerte a partir de ese momento nos empezó a ir muy mal, a mi papá los despidieron de su trabajo a los dos días, a mi hermanito lo dieron de baja de la escuela y mi hermana se cayó y se fracturó el brazo”.

“Bueno en tres años seguidos nos ocurrieron una gran cantidad de cosas malas, al grado de que teniendo una buena posición económica, tuvimos que vender muchas cosas e hipotecar la casa; todos nos decían que era un embrujo, pues igual habíamos descubierto velas negras y un muñeco como de vudú en nuestro techo, pero mi papá se negaba a que pidiéramos ayuda”.

“Desde hace tiempo veía que en la sección Enigmas hablaban de los embrujos a las casa y fue hasta diciembre del años 2015 en que convencimos a mi papá de llamarles para que hagan una investigación”, comentó el hijo mayor de la familia.

Al hacer la investigación descubrieron que más que fenómenos paranormales, la familia había sido víctima de una brujería para que les fuera mal en lo económico y para que se disuelva la familia (lo hizo un vecino y una comadre respectivamente); ellos fueron víctimas fáciles de esto debido a que nunca habían hecho ningún tipo de limpia o protección a la casa ni a sus personas, por lo que en estos casos es mucho más fácil recibir un embrujo, mala vibra o salación.

Tras hacer la investigación, se realizó una limpia en la casa a través de los 15 elementos de protección que normalmente se usan, y prácticamente en menos de una semana todo volvió a la normalidad.

Si desde un principio el papá hubiera aceptado hacer una limpia a su casa, nada de esto hubiera pasado, pero en ocasiones el escepticismo es más fuerte, cabe recordar que las limpias son más efectivas si se hacen en los primeros dos meses de cada año.

