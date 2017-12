Tía de "El Pirata de Culiacán" la que reclamó el cuerpo

México.- Una tía de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido por las redes sociales "El Pirata de Culiacán", se presentó la tarde del pasado miércoles [ayer], al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para reclamar el cuerpo de su sobrino, acribillado la noche del pasado lunes en el bar Menta2 Cantaros.

De acuerdo a una publicación de Proceso, la familiar que reclamó el cuerpo del famoso "youtuber" presentando como identificación el acta de nacimiento del hoy occiso.

Ayer la agencia de noticias El Universal publicó que la Fiscalía Especializada hizo entrega de los restos de "El Pirata de Culiacán", pero hoy esta misma dependencia aseguró que tal aseveración no fue real y que por consiguiente la familia no ha podido trasladarlo a su tierra natal en Villa Juárez, Navolato Sinaloa.

EL CUERPO DE "EL PIRATA DE CULIACÁN" NO HA LLEGADO A CASA

En el último reporte de la fiscalía esta mañana seguía el cuerpo a resguardo en la morgue, la familia al llegar se encontraba rindiendo declaración, dentro de ella aclararon que el joven respondía en vida al nombre de José Luis y no Juan Luis como se estuvo manejando, si contaba con 17 años y al parecer uno de los apellidos con el que se dio a conocer en los periódicos no es el correcto, más no se informó el nombre completo.

De acuerdo a lo que manifiesta El Occidental, en la autopsia que se le realizó al cuerpo, se le encontraron múltiples heridas por las balas en cráneo, cuello, tórax, abdomen y ambas extremidades inferiores, siendo las mortales las de la cabeza y rostro, al menos 18 impactos recibió.

Ahora solo se espera que las autoridades emitan el oficio de liberación del cuerpo, para que así pueda ser trasladado a su lugar de origen.

LA MUERTE

El joven de 17 años, fue asesinado la noche del lunes cuando se encontraba en el bar “Menta2 Cántaros”, en Tlaquepaque, Jalisco.

En comunicado la Fiscalía de Jalisco indicó que fue una agresión directa contra el joven en la que recibió 18 impactos de bala, asimismo otra persona fue alcanzada por las balas de la cual se presume pudo haberse interpuesto en el joven al momento de los disparos, los investigadores confirmaron que esa persona era el dueño del lugar, quien murió horas después mientras recibía atención médica.

Lugar donde lo asesinaron. Foto: Twitter

En un principio no se había confirmado el cuerpo, pues nadie había ido a identificarlo y fue por medio de los tatuajes que tenía muy particulares y la vestimenta que traía esa noche como se dieron cuenta que era él.

RECONOCIMIENTO

Durante este recorrido que realizó EL DEBATE por la sindicatura, al llegar a la humilde casa donde vivió su niñez Juan Luis Laguna Rosales, nombre completo del popular personaje, se preguntó sobre si ya habían reclamado el cuerpo, una joven de aproximadamente 18 años con los ojos llorosos dijo que sí, que una tía de El Pirata de Culiacán ya había ido a Guadalajara a reclamar el cuerpo.

Por su parte un comerciante de Villa Juárez dijo que lamentaba la muerte de este personaje y que fue a la edad de 12 años que El Pirata abandonó su casa para irse en busca de un empleo, después se relacionó con personas incorrectas y su vida cambió.

Señaló que creció en una familia disfuncional ya que su madre lo abandonó y fue su abuela quien se hizo cargo de él siendo un bebé, “en ocasiones lo veía caminar por las calles principales de Villa Juárez, pero acá su popularidad no era tan fuerte”, señalaron.

Esta es la casa donde vivía la abuelita de El Pirata de Culiacán. Foto: EL DEBATE

¿POR QUÉ SE HIZO TAN POPULAR EL PIRATA?

El auge de su fama, nació cuando alguien publicó en redes sociales un video donde aparece con playera roja y cachucha, empinándose una botella de wisky, acompañado de la frase: “Así nomas quedó.”

A partir de ese momento, algunos famosos comenzaron a invitarlo a beber, grabarlo y publicar los videos. Él siempre aprovechaba para inventar frases únicas, vestir de manera “abuchonada” y hablar sin censura.

Después comenzó a aparecer en videos musicales y en compañía de muchos artistas.

En sus redes sociales mostraba el día a día. Foto: Instagram

Hasta el día de hoy, el Pirata de Culiacán tiene en su fanpage, con más de un millón de seguidores, en esta página el joven compartía fotos y videos de todo tipo: acompañado de hermosas mujeres, posando junto a lujosos autos, selfies, memes, compartiendo momentos con artistas y hasta imágenes para ayudar a los afectados por el pasado sismo de septiembre.