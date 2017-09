“Tiene muchas amistades, ningún enemigo”: madre de Mara

Puebla.- Mara Fernanda era estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y tenía 19 años cuando desapareció, tras abordar un auto de alquiler de la empresa Cabify; cursaba el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y gozaba de una beca gracias a sus buenas calificaciones.

Madre de Mara Fernanda no descansará hasta dar con el paradero de su hija, Foto: EL UNIVERSAL

Historia de Mara

Era querida por sus compañeros y también pertenecía a la Mesa Directiva de su facultad, a donde llegó hace año y medio luego de abandonar Veracruz, que era su lugar natal.

La joven es la hija más pequeña de la familia y residía en una entidad distinta a la de su madre, precisamente para cursar sus estudios de nivel superior. Como todas las mujeres de su edad, disfrutaba pasar tiempo con sus amigos, su hermana y salir a divertirse.

A sus 19 años, Mara disfruta las caricaturas y películas de Disney. “Es una mujer alegre y disciplinada”, según relata su madre, la señora Gabriela Miranda López.

En entrevista con EL UNIVERSAL, platicó que a su hija le gusta hacer ejercicio, escuchar música y pasar tiempo con su mejor amiga (su hermana), quien estudia en el mismo recinto académico que ella.

La señora Gabriela Miranda siempre que se refiere a Mara lo hace en presente, porque confía en que pronto volverá a reunirse con ella.

Hasta antes de su desaparición, Mara vivía en un fraccionamiento en San Andrés Cholula, que forma parte de la zona conurbada a la capital poblana.

“Es amable, pero no habla mucho con las personas que no conoce, tiene muchas amistades y ningún enemigo”, asegura su mamá, quien trabaja como profesora de la SEP en Veracruz.

La joven abandonó su lugar natal para buscar mejores oportunidades académicas y alejarse de la inseguridad que permeaba Veracruz. En sus redes sociales, que tienen configuración privada, es posible observar que comparte fotos con su hermana y que recibe comentarios de diversos integrantes de su familia, quienes residen en Xalapa.

A su madre le informaron de su desaparición el sábado por la mañana, mediante una llamada telefónica. Pese a la intensa campaña de denuncia, hasta el momento ya suman seis días sin rastro de la universitaria.

Con lágrimas en los ojos y con gran incertidumbre, la señora Gabriela Miranda expresó que no parará hasta dar con el paradero de su hija, Mara Fernanda, la joven de 19 años que desapareció el pasado sábado, luego de abordar un auto de la empresa Cabify.

"Mara donde quiera que estés, no decaigas agárrate de Dios y no decaigas, confía, te vamos a encontrar", expresó la señora Gabriela pocos minutos antes de la audiencia de control en contra del chofer de Cabify, primer vinculado con la desaparición de la joven de 19 años de edad.

Anunció también que confía en la justicia mexicana, pero desgraciadamente aún no encuentra la respuestas de ¿qué paso con Mara?, ¿dónde está Mara?.

"Yo y mis hijas estamos desesperadas, porque ya no sabemos a que instancia recurrir y que más hacer, para encontrarte Mara"

Gabriela Miranda enfatizó que no pararán hasta encontrarla, porque no se vale, dijo, "que por haberse extralimitado en la hora de salida la estén privando de su libertad, a una niña con tantas ganas de vivir, es alumna de tercer semestre de ciencias políticas, ella no le hace nada a nadie y no se vale que le estén haciendo eso a mi hija , ni a ninguna niña , no se vale".

Te puede interesar: