Tips para comer en la calle sin engordar

México.- La vida en la Ciudad de México se va volando, por lo que salir a la calle a comer cualquier cosa resulta ser cosa fácil. Papas fritas, tacos, gorditas, huaraches, carnitas, barbacoa, ¿qué otra cosa puedes comer a una cuadras del trabajo o tu casa?

Encontrar un platillo o una comida saludable en la calle es una tarea difícil. Por lo que es necesario tomar en cuenta algunos puntos que mejorarán tu alimentación aunque estés lejos de casa.

- Cuando estás en un restaurante a la espera de tu comida, evita comenzar con el pan que te dejan en las canastas. Lo mejor es que pidas que ese complemento te lo traigan a la vez que tu comida.

- Antes de pedir lo que traes en mente para comer. Observa la carta del restaurante o pregunta en las taquerías o fondas si tienen algún platillo ligero o saludable.

- ¡Dile sí a las sopas! Saborear alguna como primer platillo, te hará sentir saciedad y así no comas tanto.

- ¡Quitate la pena! Pregunta por el tamaño de las porciones de la comida que estás por probar. Si son platillos grandes, comparte con tus amigos. Ten en cuenta que la cuestión no es lo que comes, sino la cantidad de lo que comes.

- Elige tus platillos a la parrilla, a la leña, a las brasas u horneados.

- Si comes ensaladas, el aderezo debes pedirlo aparte. Una cucharadita ofrece 30 calorías, por lo que deberás medir lo que comes.

- Recuerda que los platillos con más color son los más saludables.

- ¿Y la bebida? Lo mejor es tomar agua simple. Sin embargo, es totalmente válido la cerveza o el vino, siempre y cuando no afecte tanto tu alimentación.

- ¡Adiós a los refrescos!

- Si tomas café, lo mejor será que pidas uno estilo americano, de preferencia sin azúcar.

Y no olvides elegir un lugar totalmente higiénico para evitar enfermedades gastrointestinales.