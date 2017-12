Todo lo que se sabe sobre "calcetitas rojas"

Estado de México.- El caso de “la niña de las calcetitas rojas”, quien con menos de cinco años de edad, su cuerpo apareció entre la avenida Bordo Xochiaca y Virgen del Camino en la colonia El Sol el pasado 17 de marzo, su feminicidio no quería ser reconocido, presuntamente porque no había una madre o familiares que reclamen el cuerpo.

“La pequeña nació de una madre, que no se conoce. Pero para algunas autoridades, si no hay padres reclamando no existe. La fiscal de feminicidios me dejó en visto, nunca me contestó, no respondió a mi llamado. Porque en teoría no hay padres que reclamen por ella”, aseveró la activista.