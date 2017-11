Toma clandestina de gasolina genera explosión

Irapuato, Guanajuato.- La explosión de un ducto de Pemex por una toma clandestina dejó una persona lesionada y tres vehículos calcinados en un invernadero localizado en las inmediaciones de la Ciudad Industrial de Irapuato.

La coordinación Municipal de Protección Civil informó que con el apoyo de Bomberos y Seguridad Física de Pemex se trabaja en el lugar.

Paramédicos trasladaron al Hospital General a un hombre identificado como Salvador, de 29 años, vecino de la colonia El Milagro, quien se encuentra grave.

De acuerdo al reporte inicial el lesionado habría intentado ordeñar el ducto.

Foto temática (Archivo EL DEBATE).

A las 16:00 horas de este martes se reportó al 911 un incendio en la Ciudad Industrial, por lo que el personal de auxilio y seguridad se trasladó al lugar. Después de cuatro horas de maniobras se logró controlar el incendio.

El siniestro ocurrió en el camino que conduce a San Antonio el Chico, a unos 100 metros de un campo de hortalizas.

Foto temática (Archivo EL DEBATE).

Tres vehículos que estaban en el sitio cargados con contenedores con hidrocarburo fueron consumidos por el fuego.

Hasta este momento la zona se encuentra acordonada con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

Con información de El Universal.

Padres de los 43 con nueva jornada de movilizaciones

México.- Ante lo que consideran la falta de resultados en la investigación del caso Iguala, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron una nueva jornada de movilizaciones del 12 al 26 de diciembre próximo en Guerrero y en la Ciudad de México.

Padres de los 43. Foto: El Universal.

Tras reunirse por primera vez con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra reprochó que no han habido más detenciones de presuntos implicados en el secuestro y desaparición de los estudiantes.



No hay ningún elemento de la policía municipal de Huitzuco y tampoco de la Policía Federal capturado, acusó Rosales Sierra al salir de la delegación de la PGR en la Ciudad de México.



"En la reunión no nos dieron ningún resultado, no tenemos ningún detenido ningún policía municipal de Huitzuco, ningún policía federal. No se nos informa nada respecto a la investigación y la responsabilidad del Ejército", acusó.

Foto: El Universal.

En entrevista, el abogado dijo que Elías Beltrán se comprometió a prorrogar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Iguala, a través del Mecanismo de Seguimiento, próximo a vencer.



Asimismo, aseguró que Elías Beltrán prometió que la Oficina del caso Ayotzinapa, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, no desaparecerá en lo que resta del sexenio y seguirá con las líneas de investigación para dar con el paradero de los normalistas.



“Queremos dejar constancia de ese compromiso, para que no vaya a ser que en el mes de junio del próximo año, ya no quieran seguir con la Oficina o quieran retractarse de las líneas de investigación”, indicó.