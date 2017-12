Trabajo infantil, también es una forma de violencia

El trabajo infantil doméstico también es una "forma de violencia" contra la niñez, señala la representante del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais.

La funcionaria internacional exhorta al Estado, la sociedad civil y a la población "para que prosigan sus esfuerzos y refuercen su acción en la lucha contra el trabajo infantil".

Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, Santos Pais manifiesta que "el trabajo infantil domestico, cuando contraviene las normas internacionales, es una forma de violencia cometida contra las niñas, los niños y los adolescentes".

Foto: Xinhua

"No existirá un mundo sin violencia contra la niñez, si no acabamos con esta forma de explotación infantil y, en particular, con las peores formas de trabajo", subrayó la representante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil domestico es el "realizado por personas menores de 18 años de edad en el sector del trabajo domestico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o empleadores".

Santos Pais "reconoció que muchas niñas y niños trabajan como consecuencia de la pobreza, para ayudar a sus familias a obtener ingresos".

Foto: AP

"Esta situación se vuelve inaceptable cuando las niñas, los niños y los adolescentes son víctimas de violencia verbal, física o abuso sexual, se ven obligados a las formas más peligrosas de trabajo, cuando faltan a la escuela, cuando están en peligro o su salud y bienestar se deterioran", enfatizó.

Muchas veces las niñas, los niños y los adolescentes que trabajan en el servicio domestico son vulnerables a la trata, el trabajo forzoso y otras peores formas de trabajo infantil. Con información de AP