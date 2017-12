Transparencia Mexicana propone "bitcoin" para elecciones

Ciudad de México (El Universal).- El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que el organismo trabaja en una propuesta para establecer en el país una moneda que, a la manera de fichas, sirva para financiar actividades políticas, sea rastreable y permita control: una criptomoneda.

En el Seminario Internacional Política y Dinero, Democracia vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Bohórquez expuso que la iniciativa se trabaja con los capítulos de Transparencia Colombia y Brasil y resulta viable dado que no requiere ningún avance tecnológico adicional a los que ya existen; de hecho ya hay en el mercado ejemplos.

“Esto no es futuro, ya está ocurriendo y en muchas partes, la moneda más usada del mundo no son lo dólares, son las millas o puntos de aviación, no están encriptadas pero son monedas diferentes a las que emiten bancos centrales y que pueden cambiarse por una serie de bienes” sin necesidad de usar pesos, igual funciona una criptomoneda, con la ventaja de que es rastreable puede fiscalizarse y monitorearse, dijo.