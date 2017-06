Transportistas de Veracruz piden seguridad

Veracruz, México.- En medio de una de las olas de violencia de los últimos meses en Veracruz, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Luis Exsome Zapata, demandó el envío de un comisionado de seguridad.

“Hoy la cámara saca un desplegado a nivel nacional donde se pide la intervención del presidente en el tema de Veracruz, yo creo que un comisionado de seguridad en el estado, estamos rebasados”, expresó.

El dirigente empresarial recordó que integrantes de la cámara publicaron un desplegado a nivel nacional para que se envíe a un comisionado con la finalidad de que trate de resolver los problemas de inseguridad actuales, pues se consideró que las autoridades estatales fueron rebasadas por el crimen.

Recordó que autoridades federales y estatales han declarado en reuniones que tenían conocimiento de la ubicación de los responsables de la inseguridad en la entidad.

Sin embargo, consideró que si ahora ofrecen recompensas para tratar de localizarlos, pues indica que lo ignoraban.

“Hace unas semanas declararon que sabían dónde estaban y que iban a ir por ellos y yo creo que no lo saben y tan no lo saben que están ofreciendo recompensas, entonces no saben dónde están como dijeron y yo creo que ya estamos cansados de tantas mentiras”, insistió.

Los homicidios ligados al crimen organizado ocurridos en Veracruz, aumentaron en mayo 154%, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló que los delitos del secuestro y la extorsión tuvieron un ligero aumento.

Desde el primer día de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se ha realizado un despliegue de fuerzas militares y policíacas, sin embargo, las cifras de la organización Semáforo Delictivo evidencian que el crimen organizado continúa operando sin impedimento en la entidad.

La Organización No Gubernamental que contabiliza la actividad de inseguridad en el país, colocó a mayo como uno de los más violentos, pues mientras en enero fueron asesinadas con arma de fuego 50 personas, en febrero 58, en marzo 85 y en abril 63, en el quinto mes ocurrieron 89 ejecuciones.

En total, en mayo se cometieron 153 homicidios en Veracruz, de los cuales, en 89 de los casos el crimen organizado estuvo involucrado, es decir, el 60% de los crímenes dolosos.

En promedio, en mayo, las células delictivas del narcotráfico que operan en la entidad, asesinaron a dos personas diarias. Otro de los delitos que creció durante mayo, fue el de la extorsión, con un aumento del 54 %, entre abril y mayo, al reportarse 48 denuncias, mientras que en el delito de secuestro pasó de 13 denuncias en abril a 14 en mayo.

Con información de: El Universal.