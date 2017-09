Tras días desaparecido familiares encuentran a Robín José

Morelia Michoacán.- El cuerpo de un menor de 16 años fue localizado sin vida en una brecha que conduce a la planta potabilizadora “La Mintzita”.

Sus familiares habían realizado búsqueda hasta en redes sociales en el cual dieron a conocer que la última vez que se le vió en un lote de carros que se encuentra ubicado cerca de un panteón circulando a bordo de un Seat León con placas del estado de México.

Dicho reporte indicó que esta última pista fue alrededor de las seis de la tarde, a través de las redes sociales se viralizó una foto del joven acompañado de una leyenda que decía que “ayudaran a difundir la foto del desaparecido Robín José Juárez González, de quien se desconoce su ubicación desde el 16 de septiembre”.

Posteriormente los uniformados dieron fe de los hechos al arribar al sitio, por lo que procedieron a asegurar la zona en la espera de elemento de Unidad Especializada en la Escena del Crimen quienes revelaron que el cuerpo pertenecía a un joven de entre 16 y 20 años de edad. De acuerdo a información recabada de Proceso.

En otros hechos relacionados

Reprueban asesinato de estudiante de la UNAM en Morelia

La Asamblea Estudiantil de la UNAM ENES Morelia, anunciará una serie de acciones para exigir justicia y el esclarecimiento de la muerte de un estudiante

Morelia, Michoacán.- Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México campus Morelia, fue encontrado muerto hace unos días cerca de la Presa de Cointzio, hecho que presuntamente fue ocultado por la autoridad y que aún no se esclarece, denunciaron algunos de sus compañeros.

En ese sentido, al mediodía de este martes la Asamblea Estudiantil de la UÑAN ENES Morelia, realizará un pronunciamiento y anunciará una serie de acciones para exigir justicia y el esclarecimiento de su muerte.

Entre las acciones que tienen contempladas,adelantaron, realizarán una protesta este miércoles en la capital michoacana y una jornada política.

“Convocamos porque queremos hacer del conocimiento de la sociedad en general y de los medios de comunicación las actividades que como comunidad estudiantil tendremos para manifestar nuestro repudio al asesinato de nuestro compañero Gustavo Ernesto Reyes Álvarez”, advirtieron. De acuerdo a información recabada de El Universal.

Ante tales hechos la congregación estudiantil se ha movilizado y pretenden realizar una marcha para condenar el homicidio en contra de su compañero por lo que en redes sociales han viralizado dichas convocatorias a todo aquel que guste sumarse a la protesta

La marcha, la cual estará encabezada principalmente por el comité estudiantil pretende iniciar de Palacio de Justicia a Palacio de Gobierno.

En Facebook la imagen "Marcha por Gustavo" encabeza un evento en el cual citan lo siguiente:

A la comunidad estudiantil moreliana, A la sociedad en general:



Se les convoca a la marcha para exigir justicia por el homicidio de nuestro compañero Gustavo Ernesto Reyes Álvarez. Partiremos este miércoles 13 de septiembre, a las 10h, del Palacio de Justicia hacia el Palacio de Gobierno.

Luego de la movilización, a las 11:30 h, en Plaza de Armas habrá actividades de protesta.



Atte: Asamblea Estudiantil de la ENES Morelia

Otros hechos

Muere estudiante de UDLAP en dormitorios de la universidad Aunque el cuerpo de la chica no presentaba signos de violencia, la institución dice que fue por algo más

Puebla.- El pasado domingo 10 de septiembre, fue hallada sin vida una estudiante de la Universidad de las AméricaS Puebla (UDLAP), en uno de los dormitorios de la propia institución educativa.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la jovencita de 18 años de edad, sólo se presume que fue por causas naturales, ya que no fue un hecho con violencia, además de que la chica fue encontrada sin señales de agresión de cualquier tipo.

Las autoridades de la localidad arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes al caso.

Ya se inició la carpeta de investigación para poder determinar las causas de la muerte de la estudiante, de la cual, todavía no se sabe los datos generales.

Por su parte, la Universidad emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter para informar sobre lo sucedido, no sin antes decir que por respeto a los familiares no indicarían más detalles sobre el deceso, sin embargo, las condolencias hacia los miembros de la familia de la chica no se hicieron esperar.

Otro caso

Mara Fernanda pide Cabify al salir del bar y desaparece Cuando salía de un bar de Cholula, Puebla, la estudiante solicitó una unidad de alquiler para regresar a casa, pero ya no se le volvió a ver.

San Andrés Cholula, Puebla.- Mara Fernanda Castilla Miranda de 19 años de edad, fue vista por última vez la madrugada del 8 de septiembre cuando salió del bar The Bronx en San Andrés.

Sus familiares y amigos se encuentran en búsqueda de Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años de edad.

La estudiante fue vista por última vez la madrugada del 8 de septiembre cuando salió del bar antes mencionado, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y abordó un vehículo de la empresa Cabify.

La chica es estudiante de la Política de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP)

Se presume que al salir de bar, cerca de las 05:00 horas del pasado 08 de septiembre, solicitó una unidad de alquiler de la empresa antes mencionada, con dirección a su casa pero nunca llegó.

Por ello, a través de redes sociales se ha hecho viral la foto de la joven, misma que piden sea compartida para poder dar con su paradero.

El día que desapareció, vestía leggins negros, blusa de tirantes beige y zapatos negros.

Ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero cualquier información o dato lo puede comunicar a través del siguiente número telefónico: 222 588 2135.

También es importante destacar que la empresa Cabify, ya contestó a la alerta a través de las redes sociales y prometió ayudar en medida de lo posible.



Otro hecho

El pasado 06 de septiembre, autoridades de Guerrero, informaron que equipos especializados y personal de la Escuela de Aviación México realizaban la búsqueda de la aeronave tripulada por el piloto instructor Hugo Alfredo Acuña Ortiz, originario de Zacatecas, y Jesús Fernando Rivera García, de Durango.

Dicha nave se trata de una avioneta Cessna Modelo C-152, matrícula XB-MZN, en la que los jóvenes, de 21 y 20 años, respectivamente, partieron del aeropuerto de Zihuatanejo con dirección a Acapulco, en el estado de Guerrero, el 1 de septiembre.

El padre de Fernando da su versión sobre los hechos

Desde el pasado jueves 07 de septiembre en redes sociales circula un vídeo, donde el padre de Jesús Fernando Rivera García, da su versión de "como han pasado las cosas", declara que su hijo se encontraba en una ruta de vuelo, de Acapulco a Zihuatanejo y viceversa, en el regreso, pierde todo contacto con la torre de control de Acapulco, esto aproximadamente a las 19:30.

El padre del joven piloto Fernando, narra que fue informado a las 22:30 horas, por el personal de la Escuela de Aviación México, que la aeronave donde su hijo viajaba, había sufrido un accidente.

Consternados padre y madre por la noticia, decidieron viajar al puerto de Acapulco, al día siguiente tomando un vuelo de Durango a México, para trasbordar de ahí para Acapulco.

Sin embargo al momento de estar en el aeropuerto de México listos para trasbordar, recibe una llamada del Director de la Escuela de Aviación México, donde le comunica que el Director de la aeronáutica civil de Acapulco, "le notifica del hallazgo de la avioneta y de los cuerpos de los tripulantes, sin vida."

Aún así los padres decidieron viajar al puerto por el cuerpo de su hijo "para darle sagrada sepultura".

Al siguiente día de haber llegado al puerto, acudieron a la comandancia del aeropuerto de Acapulco, para hablar con el comandante, donde lo abordaron personal de dicha división quienes le dijeron que la escuela de Aviación México, tenía más información del caso.

Al poco rato, le manda hablar el comandante del aeropuerto, para informarles que no era cierto que se había encontrado la avioneta ni a los tripulantes, que dicha información no era verídica.

Esa noticia lejos de desanimarlos, "nos dio mucha esperanza de encontrar a mi hijo con vida", comenta el padre en elvídeo.

Fue entonces que acudieron a las autoridades a solicitar apoyo, incluyendo al Gobierno del estado, sin embargo informan que con todo y la ayuda de la Marina no han conseguido ninguna respuesta.

"Es mucha la agonía que nosotros como padres hemos estado sufriendo"

Insiste que el motivo del vídeo es para poder llegar a las autoridades, también solicita la ayuda al Presidente Enrique Peña Nieto: "Ayúdenos a encontrar a mi hijo, ya como sea, si mi hijo esta sin vida, queremos llevarnos su cuerpo para darle sagrada sepultura".

Antecedentes

El último contacto con los jóvenes se tuvo cerca del poblado Coyuca de Benítez, cuando el piloto se declaró en emergencia por causa de las condiciones meteorológicas, según un comunicado de la privada Escuela de Aviación México.

Fue aproximadamente a las 19:45 horas cuando se reportaron en emergencia y 10 minutos más tardes se activó la fase Incerfa, pues no existía contestación alguna por parte de la tripulación.

El cadáver del occiso, presentaba impactos de bala en su humanidad, minutos más tarde se trasladaron sus restos al Anfiteatro del Servicio Médico Forense en donde se le realizaron los exámenes de ley correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación. De acuerdo a información de Proceso.com